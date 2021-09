El Levante tiene mañana un encuentro que, aunque se trate de la sexta jornada de LaLiga Santander, tiene aroma de urgencias. Pese a las necesidades, el conjunto de Paco López afrontará el duelo contra el Celta con una amplia lista de lesionados y pocos efectivos disponibles. El técnico de Silla hizo balance de la situación, sabiendo que, aunque haya trasladado en más de una ocasión inconformismo por la cantidad de futbolistas que hay en plantilla, le viene bien porque puede tener a sus órdenes a un número prudente de jugadores. Sin embargo, cuestionado por si podía dar algún tipo de explicación a la plaga de bajas, solo pudo expresar cuál es su punto de vista.

"La profundidad de plantilla te permite contar con distintos jugadores. La cantidad de problemas en cuando a lesiones son casualidades. Se han dado muchas en el centro del campo, pero son casualidades. Yo tengo una opinión, pero es difícil demostrarlo. En el fútbol (y lo estáis viendo) hay una urgencia en todos los equipos por sacar resultados. Cada victoria y cada gol se celebra como si estuviéramos en la jornada 36. Y eso emocionalmente implica que el futbolista tenga un plus de exigencia. Son humanos. Les exigimos mucho en cada entrenamiento. Todo el mundo quiere exprimir al máximo y las musculaturas son las que son y soportan lo que soportan. Para mí, creo y es algo muy personal, creo que influye mucho en todos los equipos”, comentó Paco.

Además, el entrenador del Levante quiso poner el foco en cómo avanzan los afectados, dando un último aliento de esperanza para poder contar con Melero y confirmando que con Jorge De Frutos ya se puede contar. "Melero en principio las pruebas han salido bien. Está bien. Notó una pequeña molestia por la acumulación de partidos y el otro día no quisimos arriesgar. Se acentuaron en el último entrenamiento esas molestias y decidimos no arriesgas. Veremos cómo entrena hoy.... mientras De Frutos está OK. En principio podemos contar con él", aseguró el entrenador levantinista, quien también se encargó de charlar sobre los que estarán en el dique seco durante más tiempo, además de tocar madera para que nadie más caiga lesionado.

"Soldado y Campaña siguen en periodo de recuperación. Hoy nos han aparecido las molestias de Malsa. Las pruebas no han sido positivas, pero veremos la evolución. Bardhi sigue progresando con sus problemas musculares. Toco madera para que no haya ninguna lesión muscular más. Y esto ocurre en todos los equipos, no se salva nadie. Desafortunadamente", dijo. Por último, declaró que Morales está listo pese a que se retiró por unas molestias ante el Elche en la segunda parte, y que con Roger quisieron tener prudencia debido a que la pasada semana arrastró una molestia en el cuádriceps", por eso no fue titular en el Martínez Valero.