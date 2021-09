Frustración en el Levante UD. La situación es crítica en Orriols y la derrota ante el Celta (0-2) deja a Paco López en una situación al borde del abismo y a la plantilla muy tocada. Son cuatro empates y dos derrotas en el arranque liguero y ante el equipo vigués las sensaciones no fueron nada positivas. Al margen de la derrota, el equipo no mereció por su juego sumar.

"Duelen mucho los pitos, cómo no van a doler. Qué te voy a decir. Es una pena que se nos escape otro partido donde creo que hemos estado bien. No hemos creado mucho peligro y ellos lo poco que han hecho lo ha metido. Esto es el fútbol. No estamos bloqueados, no nos queda otra que seguir trabajando", aseguró Morales en el flash postpartido. El Comandante, de nuevo, fue el protagonista y quien dio la cara tras la debacle granota.

"Pesar esto pesa, claro. Van seis jornadas y no hemos ganado", dijo Morales sobre la situación del equipo. "No queda otra que levantarse. Toca ir al Camp Nou y seguir dándolo todo".