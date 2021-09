Paco López se mostró decepcionado tras la derrota del equipo ante el Celta (0-2), pero a su vez aseguró que la clave ahora es seguir "trabajando como se ha hecho desde el primer día" para cambiar la situación.

El equipo suma cuatro empates y dos derrotas esta temporada, pero acumula un total de 14 encuentros consecutivos en LaLiga (entre el curso pasado y este) sin ganar. La situación es muy preocupante y Paco López puede estar viviendo sus momentos más difíciles como técnico. Ahora bien, restó trascendencia a este dato y aseguró que está "convencido" de que "revertirá" el bache. Estas fueron sus declaraciones tras el encuentro:

Valoración del partido

"Ha sido un partido muy igualado, con demasiado respeto entre los dos. Con temor a cometer errores. En la primera parte apenas han habido ocasiones. Era un partido para ser efectivos. Nada más empezar el segundo tiempo hemos tenido la de Roger y luego han venido nuestros errores. No era nuestro día y no hemos estado bien. Han aprovechado los errores"

¿Qué pasa con el equipo?

"Influye todo un poco. Estamos en inicio de liga y todos los puntos son importantes. Era una partido que estaba muy trabado; no era fácil enlazar muchos pases. El equipo que aprovechara los errores del rival iba a ganar y así ha sido"

¿Cómo está el vestuario?

"Después de un partido el vestuario está molesto, pero hemos estado en situaciones similares y sabemos el camino"

Racha de 14 partidos consecutivos sin ganar (entre el pasado curso y este)

"No llevamos 14 partidos. No, llevamos seis partidos. Esta temporada llevamos seis partidos: dos derrotas y cuatro partidos. Entiendo el enfado de la gente, faltaría más"

¿Ahora qué?

"Toca seguir trabajando y seguir con el compromiso y la implicación. En diferentes años hemos pasado fases similares y hay que seguir trabajando"

Peor momento como técnico granota

"No tengo ni idea. No me he parado a pensar. Hemos pasado situaciones difíciles. No lo sé y no te puedo contestar"

La acción del penalti. ¿Cómo lo has visto?

"Desde el banquillo he visto poco. Sí me parecía el movimiento mano por el gesto de Aspas. Sí me parece mano. Es interpretación del árbitro. En el campo ya he hablado con Aspas y él reconoce que le ha dado en la mano, aunque no tenía intención. No lo hemos metido y nos quedamos igual"

¿Qué puede hacer Paco López para revertir esta situación?

"Lo que venimos haciendo desde hace cuatro años que nos hicimos cargo. Trabajar y tratar de hacer las cosas bien, de que los jugadores mejores, de ser un verdadero equipo... El camino no conozco que sea otro. Sabemos cómo es este deporte, este mundo del fútbol y la Primera División. Somos muy conscientes y nuestro foco no puede estar en otra cosa que no sea el trabajo

Errores individuales

"Estamos en un deporte en el que hay errores y aciertos. Y equipos que se equivocan menos, otros que aciertan más. Otras veces ha sido al revés. Los errores individuales hay que intentar corregirlos"

Pitos del Ciutat

"Los entiendo y es normal. Lo mejor de esta afición y lo que me gusta es que ha mostrado sus emociones al final del partido. El equipo pierde, no les gusta y es normal. Desde aquí toca trabajar y tratar de hacer las cosas bien. Estamos convencidos de que vamos a revertir esto

Camp Nou-Mallorca-parón... ¿Situación límite?

"No pienso en situaciones límite. Os entiendo a vosotros. Equipos que no ganan partidos hay en todos los sitios. No queda otra que seguir trabajando con la misma ilusión. el vestuario sigue haciéndolo de la misma forma. Estamos convencidos de que cambiaremos esto"

Vezo, problemas físicos. Pepelu, con problemas

"No sé nada. Vezo nos preocupaba, pero ha aguantado. Lo de Pepelu, creo que no era nada serio. Cansancio como el partido anterior"