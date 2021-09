25·09·2021 12:30

Pepelu y Róber Pier. Sensaciones de ambos.

Pepelu, desde el momento que está aquí, creemos que puede jugar. Nos está ayudando y no me sorprende porque lo veo todos los días. Está fenomenal y me alegro mucho. Con respecto al error de Róber es normal que esté afectado, pero para cometer ese error, nos paramos a analizar qué desde esa pausa y salida de balón nos da muchas cosas. Al futbolista no le voy a coartar nunca la valentía, aunque hay que saber cuándo hacer. No le vamos a penalizar. Al futbolista le pediré trabajo y atrevimiento.