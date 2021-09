Pese a las necesidades de ambos conjuntos, el enfrentamiento entre el Levante y el Mallorca de mañana tendrá un denominador común: los entrenadores serán protagonistas. No por la obligación de revertir los malos resultados que registran de cara a la cita del sábado, sino por lo que significan dentro del ecosistema del Levante. Paco López y Luis García, técnico granota y bermellón respectivamente, ocupan puestos privilegiados en el altar levantinista. Ambos tienen su historia particular en el clima de Orriols, y tanto uno como otro, son figuras gratamente consideradas. El encuentro de este fin de semana en Son Moix será determinante para el devenir de los dos equipos, pero el aliciente levantinista no pasará desapercibido, en un cara a cara entre dos amigos que, tras muchas horas de vuelo, están más que curtidos dentro del área técnica.

Relacionadas Soldado cuenta las horas para volver

Sin embargo, el 'careo' entre Luis García Plaza y Paco López en la élite del fútbol español será el primero desde que se lanzaron al mundo de los banquillos. A lo largo de sus trayectorias, lo más cerca que estuvieron de conectar fue cuando el madrileño se hizo con los mandos, precisamente, del Levante en la campaña 2008/2009, durante uno de los momentos más críticos en la historia del club. Paco López, una vez Luis García dejó su puesto vacante, cogió el cargo de entrenador del Benidorm durante un año. Club en el que, previamente, ambos coincidieron en sus etapas de jugador durante la temporada 1999-2000.

La única diferencia, entre uno y otro, es que Luis García ha hecho carrera en el extranjero, mientras Paco López ha desarrollado todo su camino, salvo un periplo muy breve de cuatro partidos en el Cartagena, siempre dentro de la Comunitat Valenciana. No obstante, el punto que les une es que son entrenadores que han calado en la historia del Levante. El actual técnico del Mallorca es recordado por obrar todo un milagro deportivo. Cogió a un equipo que, además de ser un recién descendido a la categoría de plata, se vio afectado por una suspensión de pagos mientras competía en una entidad que atesoraba una deuda de ochenta millones de euros. Y en un margen de tres años, lo dejó en la máxima categoría del fútbol español tras un ascenso contra todo pronóstico y una permanencia basada, sobre todo, desde la fe y la redención.

Por su parte, Paco López, aunque se halle en uno de los momentos más críticos desde que está en Orriols, cuenta con el honor de ser el entrenador que más veces ha dirigido al Levante en toda su historia. El 19 de marzo de 2021 igualó la marca de Juan Puig (129), superó a su rival de mañana (128) y, a día de hoy, se sitúa en la pole. Su salto al banquillo, procedente del filial, siempre será recordado por lograr una permanencia con números de Champions: Ocho victorias, un empate y dos derrotas en once partidos fue el registro de once partidos apoteósicos, en un periodo en el que el Levante esprintó hacia la permanencia sin dejar margen de error a sus adversarios. De perfil sencillo y discreto que le ha mantenido lejos de los focos y de los elogios, merecidos en muchos momentos, es el entrenador que más victorias ha logrado con los granotas, consiguió la segunda puntuación más alta en Primera División en el curso 2019/2020, posee la etiqueta de 'matagigantes' tras lograr varios triunfos ante los más fuertes de LaLiga Santander y, lo más destacado, llevó al Levante a unas semifinales de Copa del Rey ochenta y seis años después. Además, instaló un estilo de juego ofensivo y atractivo muy pocas veces visto sobre el tapete del Ciutat de València. Logros que han provocado que la exigencia en Orriols ascienda.

Pese a ello, Paco López viaja a Palma estando en el alambre. La derrota ante el Barça, debido a las formas, dejó muy tocada la figura del técnico de Silla, quien ante el Mallorca tiene una bola de partido que salvar. No en vano, aunque la necesidad no sea de tal magnitud, Luis García llega al choque con dos derrotas consecutivas que han restado empaque al arranque liguero de los suyos. Más allá de las sensaciones y la situación tanto de uno como de otro, el Mallorca-Levante de mañana será un duelo que combinará la nostalgia y el romanticismo. Un duelo inédito en la élite del fútbol español que no dejará indiferente a ningún granota, más allá de las consecuencias que tenga el resultado final.