Pocos enfrentamientos, en la época más moderna del Levante, tuvieron tanta trascendencia pese a que la presente temporada se encuentre en fase de arranque. Girona, echando la vista atrás, es el cruce más determinante de un equipo que, prácticamente en su totalidad, vivió en sus carnes lo que supuso una montaña rusa de emociones, que finalizó con una sobredosis de adrenalina que se desparramó sobre el verde del estadio Municipal de Montilivi. Aunque se trate de la octava jornada de LaLiga Santander y no sea un partido a vida y muerte, en juego está el último cartucho de fe y credibilidad hacia un proyecto que, desde su inicio, provocó un cúmulo de sentimientos en los que el entusiasmo estuvo un peldaño por encima de los restantes. Las victorias de prestigio contra los grandes, las semifinales de Copa del Rey y el estilo valiente y alegre calaron entre la afición más allá de que el grado de exigencia haya subido un escalón. Sin embargo, el crédito, con las huellas aún latentes que dejó el final de campaña anterior, comienza a perderse tras siete jornadas sin ganar. No por los resultados, sino por las sensaciones. Mallorca puede ser el paraíso de la reconciliación o, de lo contrario, traducirse en catástrofe dependiendo de cuál sea el resultado cuando el árbitro pite el final.

Después del descalabro en el Camp Nou, el Levante aterriza en las Islas Baleares con responsabilidades de carácter moral que afrontar. La más inmediata de ellas, ganar y eliminar la losa de resultados que arrastran, en una campaña en la que, pese a que ante el Rayo Vallecano y el Cádiz se quedaron a segundos de conseguirlo, todavía no han conseguido tres puntos en el casillero del tirón. No en vano, la importancia pasa también por recuperar una identidad que se encuentra en busca y captura. Las críticas giran, sobre todo, por la imagen desangelada, la falta de tensión en algunos compromisos y las desconexiones que penalizan con goles en contra, por lo que la situación que envuelve al cuadro de Orriols se sitúa al límite, al saber que el estatus de la plantilla no corresponde con el puesto que ocupan en la tabla clasificatoria.

En medio del maremágnum de aspectos desfavorables, la atención está puesta en Paco López, en si será capaz de dar un golpe de aire fresco al equipo. Técnico capaz de tumbar a los conjuntos más poderosos de Europa, pero debilitado por cómo está transcurriendo el equipo. Tres puntos en Son Moix revitalizarían no solo al Levante, sino al propio entrenador. De lo contrario, podría acercarse el punto y final de una etapa cargada de disfrute y de recuerdos entrañables, que en caso de concluir, lo haría de la manera más descafeinada e inesperada posible según indica el pasado.

Pese a que el cuadro de Orriols se encuentra en un estado de crisis, el rival da argumentos para tener esperanzas en obtener una victoria. El Mallorca, aunque arrancó el curso con la velocidad de crucero con la que ascendió a la élite del fútbol español, ha perdido fuelle en su camino. Un empate y tres derrotas es la racha que registran antes del duelo contra los granotas. Además, afrontarán el partido con bajas como la de Raíllo, Sedlar o Take Kubo, a la espera de saber si podrán apurar por Maffeo y Russo, quienes volvieron a trabajar a mitad de semana con el resto de sus compañeros. La enfermería insular está llena, pero la de Buñol sigue un tanto colapsada. José Campaña, Enis Bardhi, Mickaël Malsa y Roberto Soldado continúan causando baja, mientras Dani Cárdenas, que hace ocho días sufrió unas molestias musculares en el recto interno del muslo izquierdo, entrenó ayer y se sumó a una cita en la que repite invitación el meta del filial Pablo Cuñat.

Desde la distancia, Orriols apretará los dientes y se dejará el alma para ganar, ya que un triunfo cicatrizaría cualquier rencor que quede en el tintero. Durante noventa minutos, el levantinismo olvidará las penas y las malas vibraciones registradas con anterioridad por el bien común de su equipo. Sin embargo, un resultado desfavorable provocará un cataclismo en toda regla. El Levante necesita estar a la altura en uno de los momentos más determinantes en su historia en la élite del fútbol español.