El Atlético Levante empieza a meterse en problemas. Tras comenzar la temporada con una victoria ante el Socuéllamos, hoy ha cosechado, ante La Nucía, su segunda derrota y su cuarto partido consecutivo sin llevarse los tres puntos. El estadio olímpico Camilo Cano de Alicante acogió un partido muy complicado para los granotas, que se enfrentaban a un equipo todavía invicto. La realidad es que los de Alessio Lisci fueron superados en todo momento por el conjunto local.

El filial granota estuvo bien a nivel defensivo pero totalmente inoperante en el otro lado del campo, sobre todo en la primera mitad. Pablo Campos fue el mejor del Levante con intervenciones destacadas. Sin embargo, a falta de cinco minutos para el final de los primeros cuarenta y cinco, Álex Salto, tras varios rechaces, se quedó solo frente a la portería rival y no perdonó el 1-0 con el que los jugadores se marcharon a vestuarios.

El paso al frente de los chicos de Alessio fue evidente en la segunda mitad y los locales, que mandaban en el marcador, adoptaron un esquema más defensivo. Los cambios granotas le dieron un 'plus' al equipo, que sin embargo no pudo sobrepasar la zaga local. Se pudo repetir la misma película del primer tiempo con un gol a falta de cinco minutos, es esta ocasión, a favor de los visitantes. Sin embargo, Relu erró desde los once metros después de que el guardameta nuciano adivinara sus intenciones. El partido concluyó con el Atlético Levante cayendo al decimosegundo puesto y con La Nucía aún como invicto en esta categoría.