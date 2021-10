Javi Pereira (Badajoz, 13/05/1966) deja huella. El técnico que debe tomar las riendas del Levante UD de forma oficial en breve vuelve a Orriols, el lugar donde triunfó a la sombra de Juan Ignacio Martínez. Por él dejó en el año 2007 su plaza de funcionario en la Seguridad Social de Badajoz para irse a Salamanca a ejercer de segundo y junto a él logró años después la que hasta ahora es la única clasificación europea histórica de la entidad granota.

Fue la ‘mano derecha’ de JIM y permanece en la historia del Levante tras obtener la mejor clasificación en la máxima categoría con esos 55 puntos de la temporada 2011/12 y la sexta plaza que valió para participar en la siguiente edición de la Europa League. La aventura continental comenzó tras eliminar en la ronda previa al Motherwell escocés, continuó con la segunda plaza de la fase de grupos por detrás del Hannover 96 y dejando atrás al Twente y al Helsingborgs, prosiguió con la gesta contra el Olympiacos y la despedida fue en la prórroga sobre el hielo de Moscú en los octavos de final ante el Rubin Kazan. Ese es su principal aval para volver.

JIM y Pereira fueron después juntos al Valladolid y allí, tras su salida del club como consecuencia de los malos resultados, separaron sus caminos. Fue entonces cuando Javi marchó al Watford como segundo entrenador en este caso de Óscar García Junyent, aunque un problema de salud del técnico precipitó la llegada de Jokanovic como primer entrenador. Pereira, lejos de bajarse del barco, inició fruto de los requiebros del destino otra larga y exitosa etapa junto al técnico serbio que como primer logro tuvo el ascenso a la Premier League en el curso 14/15, si bien no alcanzaron un acuerdo para continuar en la entidad ‘cottager’ y paradójicamente les sustituyó Quique Sánchez Flores, precisamente el que será su primer rival en esta nueva etapa como primer entrenador ya en el Levante. Aquel adiós no fue óbice para que meses después los Pozzo (propietarios entre otros clubes del mencionado Watford) quisieran volver a contar con él, si bien esta segunda etapa de Pereira en Vicarage Road no llegó a producirse ya que cuando llegó esa llamada él ya estaba inmerso en un nuevo proyecto junto al mencionado Jokanovic y a Jordi Cruyff como director deportivo en Israel en el que llegó a disputar Champions League.

Como segundo de Jokanovic, a finales de diciembre de 2015, el Fulham pagó 500.000 euros al Maccabi de Tel Aviv por hacerse con un cuerpo técnico que reflotase al equipo en la Championship, algo que consiguieron con creces. En la campaña 17/18 lograba el ascenso a la Premier League y aunque en la siguiente campaña fueron destituidos, poco más tarde, en enero de 2020 el club inglés anunció su regreso como asistente a la dirección deportiva del equipo trabajando conjuntamente con Tony Khan, director de operaciones deportivas y vicepresidente de la entidad.

Parece incuestionable que Pereira deja huella y eso, unido a su trabajo y trayectoria, le trae de vuelta.

Tercera aventura como primer técnico

Será su tercera aventura como primer técnico en el fútbol profesional. Tras dirigir al filial del Club Deportivo Badajoz y al CD Don Benito en el inicio de su carrera en Tercera, su primera experiencia como primer técnico en la elite tuvo lugar a comienzos de la temporada 2009-10 cuando tras el descenso a Segunda División B tomó las riendas del Deportivo Alavés con José María Cidoncha como secretario técnico. Tras un buen inicio de campaña, en la jornada 23 fue destituido. Desde entonces siempre formó parte de cuerpos técnicos junto a un primer entrenador hasta que el 11 de septiembre de 2020 se convirtió en entrenador del Henan Songshan Longmen de la Superliga China, equipo al que salvó la pasada campaña tras cosechar cuatro victorias y dos empates en el play-off, y con el que todavía le resta este año de contrato.