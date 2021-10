El Levante femenino doblegó al Valencia por un gol a cero con un solitario gol de Alba Redondo. Villacampa, técnico levantinista, se mostró muy contento tras el partido por lo que sus pupilas ofrecieron dentro del terreno de juego.

El entrenador se mostró "identificado" con el juego, "siempre que se termina con los tres puntos es positivo. La forma de jugar, como hemos conseguido el resultado, me he sentido muy identificado", aunque también remarcó que tienen matices que pulir para poder ser más peligrosas, "tenemos que trabajar para que los momentos en los que el equipo ha estado brillante poderlos alargar en el tiempo, no solamente en la jornada, sino también en los minutos de juego", destacó.

En cuanto al partido, Villacampa se mostró muy contento por las conclusiones que obtenía de este, "tenemos muchas valoraciones muy positivas, la vuelta de Viola también ha sido una gran noticia, la gente que entra de banquillo no se nota en la forma de jugar, esa idea común que tenemos cada vez está más reforzada y más establecida, y si además añades portería a cero y tres puntos pues multiplica todo lo que proponemos", sentenció satisfecho por el trabajo y la victoria de las suyas.