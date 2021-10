Javi Pereira compareció por primera vez en rueda de prensa después de consumarse su fichaje como entrenador del Levante UD. Además de presentarse como técnico, el nuevo inquilino del banquillo del Ciutat de Valencia aprovechó para hablar del partido contra el Getafe de mañana y confirmó seis bajas para el encuentro: Óscar Duarte, José Campaña, Sergio Postigo, Enis Bardhi, Nikola Vukcevic y Mickaël Malsa, cada uno con su recuperación en un estado diferente.

"Duarte no ha entrenado durante la semana, viene de acumulación de tres partidos con vuelos muy largos. No está en la lista”, explicó sobre el jugador de Costa Rica. Situaciones diferentes las de Campaña y Postigo, que según Pereira “tendrán mínimo para dos/tres semanas, aunque no puedo establecer los plazos. Mañana no estarán”.

Más cerca de regresar están Bardhi, Nikola y Malsa, porque su recuperación encara su última fase. “Sería un riesgo meterlos mañana. Malsa va un pasito por detrás de Bardhi. Nikola ha traído un golpe de la selección y la semana que viene podría entrar, como los otros”

“Mañana tenemos 21 jugadores disponibles y serán los 21 que entran”, concluyó Pereira sobre su convocatoria para enfrentarse al equipo de Quique Sánchez Flores.