La presentación de Javi Pereira será hoy. A las 18:30 y delante del público que va a juzgar su etapa en el banquillo. Mucho más importante será lo que exprese su equipo ante el Getafe -aunque hay que darle margen- que en la rueda de prensa de ayer.

Contra los de Quique se verá si su Levante es un equipo ofensivo, defensivo o una mezcla de todo. En definitiva, el camino hacia la salvación y el cambio de dinámica arranca con un claro protagonista, pero no será el único. Una vez Paco López fue destituido los focos apuntan, más aún todavía, a la plantilla, que tiene que comenzar a asumir responsabilidades. Y también debe ganar partidos cuanto antes para terminar una racha que dura demasiado.

El primer partido de la era Javi Pereira ya está aquí. Una prueba de fuego para el primer capítulo del técnico extremeño a los mandos de la nave granota. La visita a Palma de Mallorca puso fin al proyecto Paco López y a partir de ahí se abrió el abanico de posibles entrenadores. La elección fue la de Javi Pereira, que ayer fue presentado después de tres entrenamientos con una plantilla que tiene la obligación de dar un paso al frente contra el Getafe. No es un partido cualquiera.

Dos equipos que todavía no han ganado

Los únicos dos conjuntos que todavía no han ganado en LaLiga Santander se miden en un Ciutat de València que lleva esperando mucho tiempo para celebrar un triunfo. Desde la temporada pasada no sucede, pero además, con un cien por cien de público en las gradas, el levantinismo aún tiene que remontarse a dos temporadas atrás para disfrutar de esos abrazos con unas gradas al completo, saltos desde los asientos y cierta euforia por ver a Roger, Morales o De Frutos cambiar el marcador. En definitiva, en Orriols hoy se pone en juego ese primer día de Javi Pereira, pero también esa vuelta a la normalidad con recuerdos todavía por escribir.

Atrás queda ese primer triunfo de Paco López, precisamente ante el Getafe, las victorias contra Real Madrid y Barcelona, el gol de Roger contra el Villarreal en cuartos de final de la Copa del Rey, Derbis con final feliz o finales de temporada con sufrimiento y otros con la tranquilidad de verse salvado. En el recuerdo están todas las tardes y noches que Paco López y su cuerpo técnico grabaron para la historia.

Un relato que dentro de unos años todavía se pondrá en mayor valor pero que hoy, ante el Getafe, no juega. En el choque contra el equipo de Quique Sánchez Flores vale lo que empieza a escribirse a partir de este sábado a las 18:30 en una jornada con mucha presión para ambos. En el caso de los azulones, con cambio de banquillo también incluido, por la incapacidad de ser reconocibles y de saber a qué jugaba con Míchel González como técnico.

Y entre todo eso, Javi Pereira destacó ayer en su presentación cuál es el objetivo con el que ha preparado el encuentro. «Espero un partido disputado. Es verdad que el Getafe viene también de no ganar partidos y de cambiar de entrenador. Ellos también quieren construir un equipo de atrás hacia delante. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la iniciativa y de sacar los tres puntos en casa. A la afición le quiero decir que necesitamos su ayuda y su energía. Esto es una familia. No me cabe la menor duda de que empujarán porque eso es un plus añadido. Si estamos en un momento más delicado, les pediría que utilicen su energía en ayudar a los jugadores. Si hablábamos del antiguo entrenador, los jugadores hacen grande a los técnicos y ellos se lo han ganado. Sé que nos ayudarán y que eso puede ser el plus del duelo de este sábado», destacó el técnico.

Bajas

El técnico del conjunto granota se mostró con confianza a pesar de no poder contar con varios de los futbolistas de la plantilla para el duelo de hoy. «Duarte no entrenado durante la semana, viene de acumulación de tres partidos con vuelos muy largos. No está en la lista. Campaña y Postigo tendrán mínimo para dos-tres semanas, aunque no puedo establecer los plazos. Mañana no estarán. Bardhi, Nikola y Malsa están cerca de entrar, pero sería un riesgo meterlos mañana», señaló.