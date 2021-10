Lo intentó pero no hubo forma. Honrado, activo y preciso, Soldado fue de más a menos. Es lo normal para un jugador veterano que vuelve después de un tiempo de inactividad tras lesión. Roberto Soldado se enfundó de nuevo la elástica granota y aunque no estaba previsto, jugó de titular por la lesión de última hora de Roger.

"He acabado cansado, será la edad. Me he encontrado bien. Por circunstancias, Roger no estaba bien y he tenido que jugar desde el principio. He podido ayudar al equipo en lo que he podido. No ha podido ser", dijo tras acabar el partido en el pie de campo ante los micrófonos de Movistar. El veterano atacante, de 36 años, no jugaba desde la jornada uno por una lesión muscular.

Faltó ataque, pero el equipo crece en defensa

Soldado valoró el empate. "Hemos tenido alguna llegada, pero hemos fallado en el último pase. Hemos tenido llegada sin acabar en disparo. El equipo ha mejorado mucho en el aspecto defensivo y sabemos que un equipo se construye desde la solidez defensiva. Hemos dado un paso y lo siguiente será ganar", aseguró.

"Sabíamos que estábamos encajando goles en todos los partidos y desgraciadamente no hacemos 3-4 goles por partido. Lo fundamental es encajar poco y ser eficaces y hoy nos faltó ser eficaces", zanjó.