El Levante UD celebró este miércoles un emotivo acto en el Ciutat conmemorando el décimo aniversario del liderato en Vila-real. A él acudieron diferentes futbolistas que formaban parte de aquel mítico plantel, entre ellos Arouna Koné. Y el atacante, que se mostró muy feliz por volver a València, se dejó querer durante el acto organizado por el ‘Portal de Vallejo’.

«En el Levante UD fui feliz. Recuerdo mucho el partido contra el Madrid que ganamos 1-0», manifestó. Fue menos sutil refiriéndose a su situación y a su futuro. «Estoy libre de contrato y tengo dos años más de fútbol. Si volviera a València sería fantástico. Siempre es una alegría volver aquí».

La situación de Koné

La posibilidad de que Koné vuelva a ser futbolista granota no es nueva. Durante el mercado de enero de la 17/18, los granotas hicieron un esfuerzo por cerrar el acuerdo con el Sivasspor. El conjunto turco no lo puso fácil en ningún momento y aquello se quedó en una anécdota, aunque desde Orriols se esperó algún gesto más del atacante. Él manifiesta que fue su equipo el que no lo puso fácil y que por eso no se pudo llegar a un acuerdo.