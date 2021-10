Competir en estadios de la envergadura del Pizjuán siempre impone respeto. Por la atmosfera, por los jugadores del bando local y por la entidad a la que representan. Sin embargo, el Levante no entiende ni de formalismos ni de asuntos cordiales. Sobre todo, cuando siente la responsabilidad de dar un paso al frente cuanto antes. Pese a que todavía resten veintiocho jornadas para la finalización de campeonato, el conjunto levantinista necesita una reacción que le impulse fuera de la zona caliente de LaLiga Santander. Un punto de inflexión sobre el que asentar las bases para construir un equipo que garantice competitividad, independientemente del adversario que se entrometa en el camino granota. El Sevilla, siguiente obstáculo que tendrán que superar los pupilos dirigidos por Javi Pereira, será un rival difícil de superar, pero el mensaje no tiene réplica: «No podemos descartar ningún partido por el potencial del rival. Tenemos que ir a ganar e ir con determinación. No vamos a ir a ver qué pasa», dijo el técnico en rueda de prensa.

Después de una semana menos ajetreada en comparación con la de su aterrizaje en València, Pereira asume su segundo compromiso al frente del banquillo del Levante tras salvar su primer envite con un empate ante el Getafe, en el que la portería a cero fue la valoración positiva a la que aferrarse de cara al futuro. Al cuadro del Ciutat de València le queda trayecto para alcanzar su versión más óptima, pero el proceso, más allá de su duración, no entiende de tiempos si de resultados se refiere, ya que la realidad dicta que el Levante no ha ganado en lo transcurrido de competición. Por la vía que sea, el conjunto de Orriols debe salir a por todas impulsado, además, con noticias positivas en su vestuario.

La lesión de Roger, quien sufre una fascitis plantar que le tendrá apartado de los terrenos de juego a lo largo de tres semanas aproximadamente, contrasta con la vuelta a la lista de convocados de Malsa, Vukcevic y Bardhi, quien en la nueva etapa en la que se encuentra sumergido el Levante, volverá a sus orígenes en Orriols, pese a que el técnico, a lo largo de la semana, haya desvelado que necesita extremos veloces con los que dibujar su idea de fútbol vertical. «Bardhi es más un jugador de dentro que de banda. Queremos que juegue en su espacio natural, entre líneas. Me gusta más Bardhi liberado en la posición de media punta, jugando por dentro y buscando el último pase, más detrás del punta o en un 4-3-3 como interior. No es el extremo que yo busco», dijo Pereira. No en vano, ninguno de los tres actuará desde la partida, con la finalidad de no forzarlos a las primeras de cambio.

Pese a que el Sevilla presuma de ser un equipo que cuenta con el reconocimiento de haberse convertido en un habitual en Champions League, en Nervión se respira cierta intranquilidad. También lejos del terreno de juego, donde el próximo martes José María del Nido y Pepe Castro entablarán una encarnizada batalla por la presidencia del club andaluz. El conjunto de Julen Lopetegui, cuarto en la tabla, saca los partidos hacia adelante, pero sin la brillantez que tanto le caracteriza. Su afición le pide más contundencia y más determinación, aunque sabe que la lesión de En-Nesyri lastró el rendimiento de los hispalenses. No en vano, el marroquí vuelve a contar para su entrenador, al igual que un Koundé, recuperado de sus molestias en la rodilla, que se mantiene en el centro de los rumores para dar el salto a un puntero en Europa.

Rekik será la única baja en el Sevilla para medirse a un Levante sin Campaña, Postigo ni Roger por lesión, ni Blesa por decisión técnica, pero con la responsabilidad de estar a la altura de la cita y del contexto.