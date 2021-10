La cantera del Levante está de enhorabuena después de que Marc Pubill, lateral derecho del filial, haya sido convocado por la Selección Española Sub19 para disputar dos amistosos contra la Selección de Israel. Javi Pereira estuvo al tanto de la noticia que recibió el futbolista de 18 años, y preguntado sobre qué le pareció, reconoció que le alegró ver cómo jugadores que vienen desde atrás dan pasos de crecimiento. Por ello, dijo que los que se lo merezcan tendrán las puertas abiertas para entrenar con el primer equipo. Sin importar la edad ni las horas de vuelo.

“Tengo conocimiento de Pubill, no está entrenando con el primer equipo y no he podido tratarlo personalmente. Hay que tener en consideración su convocatoria con la Sub-19. Hay que esperar un poco, pero a su edad puede jugar con el primer equipo, no me voy a fijar en eso. Lo importante es si están listos”, dijo Pereira en rueda de prensa.

No obstante, la cantera del Levante presume de tener más talentos en sus filas. Pereira, tal y como indicó en la comparecencia previa al choque contra el Sevilla, estará pendiente de cuál es la evolución de los futbolistas que pretender emerger en la élite. La opción de trabajar y optar al primer equipo, según su punto de vista, estará presente, aunque solamente para quien haga méritos para desarrollar sus cualidades junto a jugadores de élite.

“Quien haga méritos para entrar lo meteré en el día a día para calibrarlo. Si vienen jugadores que se lo merecen desde atrás les abriré las puertas. Si me piden que consideren ver a un jugador lo monitorizaré. Irán siendo llamados, aunque esa puerta hay que derribarla”, concluyó el entrenador.