José Campaña no está pasando su mejor época en el Levante UD. Con sólo 13 partidos disputados en las dos últimas temporadas por culpa de las lesiones, ha pasado a un segundo plano. De hecho, este domingo fue baja para el partido del Ramón Sánchez Pizjuán, pero tanto su pareja como su hija acudieron al estadio... ¡para animar al Sevilla!

La polémica no tardó en hacerse viral en redes sociales y ha generado malestar entre aficionados, club y hasta dentro del propio vestuario. ¿Falta de compromiso?, ¿feo gesto hacia su actual club? Sea como fuere, hasta el propio José Castro, presidente del Sevilla FC, se fotografió con la hija del canterano sevillista en la sala de trofeos. La pequeña, y aquí está la polémica, estaba perfectamente ataviada con el equipaje del club andaluz.

Pero las críticas no terminaron con las fotografías que subió orgullosa la propia pareja de Campaña a su Instagram, sino que sirvieron para enzarzar a la mujer con algunos usuarios que se hicieron eco de las mismas. Ante los comentarios de algunos tuiteros, sin ir más lejos, ella no dudó en contestar: "El equipaje (del Sevilla) lo habéis pagado vosotros tranquilos. Un beso", decía la pareja de Campaña. Con 28 años y contrato hasta 2023, su futuro en el Ciutat no pinta muy bien. Y su entorno no ayuda.

• Se juega el Sevilla-Levante y la mujer de Campaña sube fotografías de su hija con la camiseta del Sevilla.



• Después le responde esto a un aficionado. pic.twitter.com/QW2Ag1dwTD — Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) 24 de octubre de 2021

Por otro lado y dejando todavía en peor lugar a la familia Campaña, queda el buen ejemplo de Coke Andújar. El defensa granota es un ídolo de la afición sevillista, está claro, pero en este caso su hija sí que acudió al Sánchez Pizjuán con la camiseta del Levante UD.