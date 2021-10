El Levante UD afronta mañana su tercer partido con Javi Pereira en el banquillo del Ciutat de València. Tras un empate en su debut y una derrota ante el Sevilla, el nuevo técnico buscará ante el Atlético de Madrid la primera victoria de la temporada para los de Orriols, no sin problemas añadidos debido al tráfico en la enfermería granota.

Javi Pereira confirmó abiertamente los jugadores que no estarán disponibles para el encuentro de mañana a las 21:30. "Postigo, Mustafi, Melero, Roger y Campaña no entran en la convocatoria". De esta forma, Gonzalo Melero, quien era duda hasta el último instante por unas molestias, se suma finalmente a la larga lista de jugadores ausentes. Por otra parte, el míster también acusa problemas de cansancio y algunas dolencias físicas en ciertos jugadores que, de momento, no provoca que sean baja. "Clerc puede jugar pero tiene unas molestias que no le dejan competir al cien por cien dependiendo del día", admitía el entrenador.

El choque de mañana es el segundo de los tres rivales a lo que se tiene que enfrentar el Levante en una semana. Configurar los 'onces' se antoja muy complicado y el estado físico de los futbolistas será clave. Más allá de las lesiones, el míster también ha hablado de cansancio físico en algunos futbolistas. "Hay que ver que todos estén disponibles al cien por cien. Aún nos falta un poco para eso y la decisión del once irá en base a eso. Hay que conocer del esfuerzo que requiere jugar contra el Atleti. Si el equipo está preparado para repetir esfuerzos, utilizo los mismos. La elección viene condicionada por el estado físico, no solo los lesionados. Mañana juegan los que mejor condiciones estén", concluía Javi Pereira.