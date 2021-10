Tras siete jornadas sin pisar el terreno de juego José Campaña vuelve a una convocatoria con el Levante. El centrocampista reaparecerá contra el Granada en un duelo por la supervivencia después de recuperarse de sus problemas físicos.

Campaña cayó lesionado el pasado 11 de septiembre contra el Rayo Vallecano por un problema en el sóleo de la pierna derecha y lo cierto es que el tiempo de recuperación no ha sido el esperado. En un principio se esperaba que el jugador volviese a las dos o tres semanas de lesionarse, pero finalmente el sevillano acumuló problemas físicos.

No parece que el medio vaya a salir desde el inicio contra el Granada y esto se debe a varias razones. La primera es que Pereira no quiere arriesgar con el jugador, ya que lo que menos le interesa es que haya más lesionados en el equipo. Además, el técnico espera recuperar su mejor nivel, por lo que no quiere meterle prisa.

Y por otra parte, contra el Atlético de Madrid, el centro del campo Pepelu, Malsa y Bardhi funcionó por lo que lo más seguro es que estos jugadores se mantengan en el 11 titular.