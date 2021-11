El Levante UD volvió a caer en LaLiga con un contundente 0-3 ante el Granada en el Ciutat de València en uno de los peores partidos de los granotas en lo que va de temporada. Desde la llegada de Javi Pereira aún no ha conseguido ninguna victoria tras cuatro partidos con dos empates y dos derrotas. La imagen mostrada el pasado jueves ante el Atlético de Madrid podía generar un mínimo de ilusión a los seguidores levantinistas, aunque el equipo hoy se ha encargado de acabar con toda esperanza con una derrota contundente ante un rival directo. Tres errores han condenado al Levante que es a día de hoy el equipo más goleado de toda la competición.

Aitor Fernández (5)

Humano: En el primer gol poca culpa tiene. Después mantuvo al equipo vivo salvando el 0-1 con una mano izquierda espectacular. Sin embargo, un regalo de Clerc cambió todo de nuevo.

Vezo (2)

Culpable: En el primer gol no se puede considerar ni tan siquiera que esté marcando a Germán. Está tan lejos que el central se tuvo que preguntar si la jugada estaba parada. Un desastre.

Clerc (2)

Regalito: Si el 0-1 retrató a Vezo, el 0-2 apuntó directamente al lateral, ayer actuando de central. Cedió el balón sin demasiado sentido a Aitor y fue la mejor asistencia a Aitor Fernández.

Duarte (3)

Fallos: El menos culpable de los tres centrales. No estuvo bien en la marca y en el segundo gol puede mejorar en el despeje pero no es tan culpable como los otros dos compañeros de zaga.

Franquesa (2)

Insuficiente: Le cuesta ser diferencial en defensa y aportar en ataque. Pendiente todavía de su adaptación, el futbolista actuó como carrilero pero no estuvo bien en el centro ni la marca.

De Frutos (4)

Fallón: Empezó como carrilero, no estuvo acertado en el último pase y tampoco en el remate. El atacante fue de más a menos y alguna de sus pérdidas propició que el equipo se 'rompiera'.

Malsa (3)

Perdido: Ni rastro de la mejor versión del francés, aquella que exhibió ante el Atlético. No se hizo 'grande' en la medular para ayudar a Pablo Martínez sacar el balón y fue sustituido al descanso.

Pablo Martínez (4)

Sin rumbo: No le falta personalidad, pero esta vez no fue su día. Pablo trató de estirar al equipo desde atrás, pero no pudo superar con facilidad la presión rival. Probó fortuna con un disparo lejano.

Bardhi (4)

Tímido: En sus botas tuvo el gol, pero no remató bien y se marchó rozando el palo. El más activo en un tímido ataque granota. Inicio el partido con confianza, pero poco a poco perdió fuelle.

Morales (4)

Decaído: Esta vez no se vio su versión más eléctrica, ni tampoco la más atrevida. Predecible al contragolpe, no generó ocasiones de peligro. Fue, probablemente, su partido más discreto del curso.

Soldado (3)

Excitado: En ocasiones se le vio más preocupado por ir al choque y pelear que por intentar hacer algo con el balón. Su intención y actitud de nuevo ejemplares. Puso el carácter en un día gris.

Javi Pereira (4)

Sin reacción: Intentó seguir con la línea de tres centrales como ante e Atlético, pero no encontró soluciones a la presión alta del Granada. Es una una obligación dar con la tecla cuanto antes.

Banquillo

Vukcevic (4)

Desapercibido: Sin presencia en la medular, acabó el partido perdiendo los nervios con el arbitro.

Son (4)

Vertical: Se sumó al ataque y no tuvo errores en defensa. Cometió algún fallo en la entrega de balón.

Campaña (2)

Vuelta y pérdida: Regresó tras su lesión y dejó una pérdida impropia de un medio de nivel previa al 0-3.

Cantero (4)

Intención: Sale con ganas, pero en un momento crítico del partido. No tuvo ocasiones de gol.

Dani Gómez (4)

Inédito: Apenas tuvo tiempo sobre el verde y no le llegaron balones peligrosos en ataque.