Mucho en juego en este duelo de la muerte y no solo por la posibilidad de perder en liga y de quedarse en los puestos de descenso, sino también por el miedo a no poder levantarse tras la caída. Pero Javier Pereira no contempla esta posibilidad, ya que el entrenador granota solo piensa en ganar esta noche. «No pienso en eso (una posible derrota). Eso es un genera desconfianza y nosotros pensamos en hacer lo mejor posible y sacar el partido adelante. Pienso que vamos a ganar, aunque siempre está esa incertidumbre del resultado».

Como tal, puede pasar de todo en el Ciutat de Valencia, y más con las confirmadas bajas de Melero, Radoja, Mustafi, Postigo y Roger por lesión y de Rober Pier por sanción. Eso sí, la mejoría del equipo contra el Atlético de Madrid ha dado confianza total al equipo para el enfrentamiento contra el Granada y el técnico granota a transmitido a su equipo que ganar es más que posible.

Pero no solo está Javier Pereira con el equipo, sino que toda la afición cree en esta plantilla, la cual dio señales de que la victoria está cerca. Y todos saben que cuando se consigan los primeros tres puntos el equipo se impulsará y comenzará a ganar. «Si el equipo da, engancha a la grada. La pasión se transmite y la afición del Levante está siempre con nosotros», explicó el entrenador.

Además no todo es de color gris, porque si dejas de lado las lesiones, la mejoría contra el campeón de liga y la vuelta de José Campaña a una convocatoria dan esperanzas a un Levante que si lograron empatar contra el Atlético, seguro que pueden contra un Granada que se encuentra en la misma situación que los valencianos, pues solo están una posición por encima en la clasificación con dos puntos más.

Contra el conjunto dirigido por Simeone el Levante salió con cinco atrás, cosa que funcionó pero que esta jornada no podrá suceder por la falta de jugadores. Aun así, los últimos minutos del partido, con la entrada al terreno de juego de De Frutos, se jugó con un 4-3-3, sistema que ya se probó en Getafe y que se posiciona como el favorito para esta noche.

Problema en defensa

Con Duarte y Vezo como únicos centrales de la primera plantilla disponibles, jugar con tres centrales no es una opción a pesar de que gustó a Pereira. En el centro del campo puede haber sorpresas dadas por el cansancio acumulado y para no arriesgar, ya que el míster granota no quiere más lesiones. En principio podrían entrar Malsa, Pepelu y Bardhi que «el otro día funcionaron».

En la parte de arriba José Luis Morales apunta como indiscutible y clave para darle los primeros puntos al conjunto levantinista a pesar de que acumula muchos minutos. «Morales está haciendo gastos, está jugando muchos minutos. Está aguantando bien, pero si tiene que descansar descansará, no quiero más posibles lesiones», señaló.

Por otra parte, Jorge de Frutos se postula como el favorito en la banda derecha después de unas cuantas semanas en las que no acaba los encuentros por problemas físicos. «Terminó los anteriores partidos con rampas y quería darle descanso contra el Atlético. Me gusta en el 4-3-3», añadió.

Y para la punta, con Soldado ya descansado tras no jugar contra el Atlético, el valenciano podría entrar de inicio a pesar de no estar en su mejor forma física. «Soldado está en proceso de coger su mejor forma. En Sevilla se sentía fatigado y hablamos de reservarlo. No quiero que se me caigan más jugadores lesionados. Ya está disponible y está recuperado».

