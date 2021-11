Javi Pereira no piensa en un futuro a largo plazo, sino en el día a día. El encuentro de mañana contra el Alavés es trascendental para el devenir del Levante en la élite del fútbol español y es lo único que le ocupa al entrenador nacido en Badajoz. No quiere oír hablar de lo que suceda más allá, aunque un porcentaje de su foco de atención apunta a lo que pueda suceder en el mercado. El conjunto levantinista acudirá a enero con la finalidad de reforzar el nivel de su plantilla y para resolver las tareas que quedaron pendientes en verano.

No en vano, Pereira, quien suspira por tener a toda su plantilla a disposición, espera, mediante sus conocimientos tácticos y técnicos, sacarle el máximo rendimiento a unos jugadores que, según su punto de vista, estar sobradamente capacitados para competir en la élite del fútbol español. Sin, además, volcar sus esperanzas en que aterricen 'salvadores' en Orriols durante el mes de enero.

"Tengo contacto con la dirección deportiva y tienen un plan diseñado para completar la plantilla. No habrá muchas variaciones. No pienso en un salvador como un Koné o un Martins, los que nos sacarán de esta situación son los que hay. Estoy más preocupado de sacar el potencial de la plantilla que en enero. Nuestro potencial es suficiente como para afrontar la Primera División. Si llega un añadido será perfecto, pero no pienso en eso", comentó un Pereira que ve a su equipo con ganas de cortar una racha de negativos resultados que ya se ha convertido en una losa. Reconociendo que su planteamiento fue erróneo ante el Granada, pero sabiendo que la actitud con la que afrontar el duelo es buena.

"El día del Atlético jugamos a línea de tres centrales y vi un bien equipo. Clerc me dijo que jugó en esa posición y aposté por él, y con Jorge hablé para poner a los más rápidos en las bandas. Lógicamente las decisiones van condicionadas con el partido anterior. No funcionó contra el Granada, pero cuando encajas un gol al principio los planes van según el marcador. Sin embargo, hemos de tener una línea de rendimiento consistente, que no cambiemos de imagen cada partido. El estado de ánimo antes del partido es bueno", dijo el entrenador del Levante.