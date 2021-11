El Levante no gana para disgustos. A la horrible dinámica de resultados se une la plaga de lesiones que no parece tener fin. El último en caer fue Jorge de Frutos, protagonista involuntario del penalti que dio alas al Alavés en el mismo encuentro en el que anotó el tanto que puso a los de Javi Pereira por delante. Después de una temporada en la que el segoviano no había empezado al mejor nivel, el gol en Mendizorroza dio paso a un segundo tiempo en el que no estuvo tan fino y a esa pena máxima. Un nuevo paso atrás que fue todavía peor cuando en la jornada de ayer la entidad confirmó que se había lesionado en Vitoria. "Jorge de Frutos ha sido sometido a diferentes pruebas médicas para valorar el alcance de las molestias con las que finalizó el encuentro ante el Deportivo Alavés. Las pruebas han determinado que el futbolista sufre una lesión muscular Grado 1 en el aductor izquierdo. El jugador queda pendiente de evolución", señalaba el comunicado del club.

De esta manera, y aunque no es grave, el técnico Javi Pereira no podrá contar durante un tiempo con el extremo segoviano. En un contexto en el que el entrenador precisamente echa en falta más futbolistas especificos de banda pierde ahora a uno de sus mejores hombres. Por su parte, De Frutos sufre un frenazo precisamente en un momento en el que él se estaba sintiendo ya cómodo. Curiosamente, la temporada pasada llegó al mes de diciembre como un futbolista todavía por abrir y acabó explotando hasta convertirse en uno de los hombres más determinantes del curso. En cualquier caso, su lesión no parece grave y no estar demasiado tiempo fuera de los terrenos de juego.

Resto de lesionados

Mustafi, Postigo, Róber, Clerc... son muchos los jugadores que se han lesionado en defensa esta temporada. También en el centro del campo el Levante, primero con Paco López y después con Javi Pereira, han tenido muchos problemas con un tema que no parece tener solución. Melero, Campaña o Bardhi han sido futbolistas importantes que se han perdido encuentros hasta la fecha en esta 2021/22. No es fácil, sobre todo por el tema regularidad, gestionar un problema que está lastrando a la plantilla. En la delantera de hecho sucede lo mismo. Soldado y Roger apenas han podido coincidir en el campo debido a sus lesiones, que les han tenido ‘out’ de manera intermitente y que dejan claro que este año sale todo en contra.

Este periodo sin competición en la Liga también debería ser crucial para ultimar la recuperación de Roger Martí y Sergio Postigo, aquejados de sendas lesiones, mientras que Clerc, Mustafi y Melero ya deberían estar listos después de superar las molestias musculares que les impidieron jugar en Vitoria.

Ahora, Javi Pereira mira al futuro con la obligación de gestionar un vestuario que todavía no ha ganado en LaLiga. Los próximos partidos serán contra el Athletic en el Ciutat de València, el 19 de noviembre, Betis, 28, Osasuna , el 5, Espanyol, el 12, y el 19 para cerrar el año el Derbi contra el Valencia en Orriols.