Trece jornadas sin ganar en la presente temporada obligan al Levante UD a resetear su conciencia, coger confianza en que, pese al mal comienzo de competición, todavía queda margen para permanecer en la élite del fútbol español y, sobre todo, corregir errores que han mermado al conjunto levantinista a hundirse en la clasificación de LaLiga Santander. Todo, mediante la filosofía de no dejar de trabajar y de insistir en que las labores que se empeñan día a día tendrán sus frutos.

Relacionadas Situación grave y dinámica de descenso

La concentración en el Saler está preparada a conciencia, después de que, tras la destitución de Paco López en el último parón por compromisos internacionales, Javi Pereira no dispusiera del tiempo necesario para conocer a sus jugadores y analizar in situ a su plantilla. Pese a que se llegó a un acuerdo con el entrenador de Badajoz a los cuatro días del cese del técnico de Silla, la cuarentena que tuvo que cumplir antes de salir de China le impidió tener margen para tratar con todos los componentes del equipo, pese a que siempre haya comentado que la etapa que vivió con Juan Ignacio Martínez en Orriols hizo que su adaptación fuera más llevadera. No obstante, el poco margen para preparar su estreno contra el Getafe precipitó todo e hizo que la rutina no tuviera alto en el camino alguno.

Un mes después de formalizar el acuerdo con su nuevo entrenador, el Levante cierra filas en un periodo de concentración en el Parador Nacional de El Saler. Asentados desde el pasado lunes por la noche, el equipo levantinista estará hasta la jornada de viernes, una vez finalice el entrenamiento matinal, en la que será una semana intensa de trabajo: dobles sesiones de entrenamiento sobre el terreno de juego y dobles sesiones de gimnasio, con horarios marcados tanto de comidas diarias como de tiempos de descanso. Intensidad en el aspecto físico, para afrontar los partidos en máximas condiciones y ganar en cuanto a capacidad de desgaste, aunque sin tensar la cuerda para no provocar más lesiones y problemas musculares. Sin embargo, la concentración no solo tiene tintes deportivos, sino también en términos emocionales.

Recuperar la confianza y subir la autoestima de los granotas es uno de los factores más importantes del stage en El Saler. Quitar lastres y dar a entender que existe potencial para quedarse en Primera División. La plantilla es consciente de que una victoria cambiaría el rumbo, por lo que el foco está depositado en el encuentro contra el Athletic Club de Bilbao. De hecho, el presidente del Levante UD, Quico Catalán, se ha dejado ver por la concentración para trasladar su máximo apoyo y respaldo a todos los integrantes de la primera plantilla: cuerpo técnico, jugadores y demás trabajadores que se encuentren en El Saler. Mandando, además, un mensaje de confianza y de que se saldrá de la crisis en la que se encuentra sumergida la entidad de la que es el máximo dirigente.

El plan, después de haber tropezado con la misma piedra pese a la llegada de Javi Pereira al banquillo del Ciutat de València, está trazado para que el crédito, tanto en el cuerpo técnico como en la plantilla, no continúe disminuyendo. Crear vínculos, unir fuerzas, adquirir potencial físico y, sobre todo, creer, ya que, independientemente de la envergadura del desafío, la fe mueve montañas. El enfrentamiento del viernes de la semana que viene contra el Athletic Club servirá para ver si la concentración de esta semana en El Saler tiene sus frutos de cara al futuro.