La ausencia por lesión de Roger Martí es una de las bajas que más está acusando el Levante ante la notable falta de gol que registra transcurridas trece jornadas de LaLiga Santander. El físico del delantero no aguantó más en las horas previas al encuentro contra el Getafe, que a su vez, fue el correspondiente al estreno de Javi Pereira, debido a una fascitis plantar que se le detectó días después. No en vano, su periodo de baja, previsto en un principio para tres semanas aproximadamente, es difícil de prever y su regreso a los terrenos de juego es una incógnita. Descartado para el encuentro contra el Athletic Club de Bilbao, partido en el que estaba pronosticado su regreso, el objetivo pasa por solucionar el problema que impide a Roger vestirse de corto.

Después de que el club difundiese a través de sus canales de comunicación un vídeo del delantero corriendo a buen ritmo sobre la orilla de la playa del Saler, el optimismo aumentó con respecto a un hipotético regreso una vez finalicen los compromisos internacionales, pero la realidad es bien distinta. Sobre arena, el atacante granota no sufre dolencia alguna al tratarse de terreno blando, pero en estados más rígidos como césped o gravilla siente molestias. Una incomodidad que le imposibilita rendir al cien por cien y que, incluso, dio lugar a valorar la posibilidad de tratarla a través de un especialista, pero, de momento, está descartado. No obstante, la opción surgió ante las dudas de no dar con la tecla para acabar con los dolores.

Independientemente de cuál sea la solución, la vuelta de Roger Martí a la dinámica competitiva es todo un enigma. En un principio, su reaparición se iba a llevar a cabo contra el equipo de Marcelino García Toral, pero sus sensaciones posponen su vuelta al ruedo hasta nuevo aviso. De momento, el ‘Pistolero’ no sabe lo que es disputar un partido de LaLiga Santander bajo las órdenes de Javi Pereira. Cayó en los instantes previos del cambio de ciclo en el banquillo del Ciutat de València y sigue inactivo con el nacido en Badajoz como técnico. Getafe, Sevilla, Atlético de Madrid, Granada y Deportivo Alavés son los duelos que se ha perdido Roger por culpa de la fascitis que padece. Tramo de competición en el que el Levante alargó sus malas sensaciones y negativa dinámica de resultados. Pese a ello, solo José Luis Morales (3) está por encima del nacido en Torrent en cuanto a goles anotados, mientras comparte cifra con Enis Bardhi (2).

Parte de guerra

Por otro lugar, la enfermería levantinista continúa siendo crítica. Gonzalo Melero y Mustafi siguen inmersos en su proceso de recuperación, pero la presencia de ambos en el importantísimo partido contra el Athletic es muy improbable. Misma situación sucede con Carlos Clerc, al que sus molestias continúan lastrándole. Dani Gómez sufrió una contusión ayer, pero su peligra su disponibilidad frente a los vascos. Mientras, Pereira cruza los dedos para tener al máximo número de jugadores disponibles el próximo viernes.