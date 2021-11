El Levante cayó derrotado en su visita al equipo más poderoso de la Primera Iberdrola, pero ganó en otros aspectos tanto en el terreno de juego como fuera de él. El conjunto de Ángel Villacampa, después de la reducción de tres puntos por parte de la RFEF por no lucir el parche de la Federación, se plantó durante los primeros treinta segundos como modo de protesta. Acto al que se unió el rival y que reconoció el público del estadio del FC Barcelona Femenino. Una vez se superó el tiempo de manifestación, el cuadro levantinista dio la cara pese a lo abultado que quedó el resultado.

De hecho, un gol tempranero de Aitana trastocó los planes del nacido en Toledo, quien propuso una presión alta para minimizar las virtudes del líder de la Primera Iberdrola. Una vez llegó el primero, el Levante dominó en posesión, pero no traducirlo en ocasiones le penalizó. Alexia, tras un centro de Pina, puso el segundo. Leire Baños, pese a ello, gozó de la oportunidad más clara de las suyas aunque contrastó con el tercero y el cuarto, con Martens y Jenni Hermoso, de penalti y al final, como autores de los dos últimos. No obstante, el Levante dio argumentos para creer de cara al futuro si la Federación no le impone otra zancadilla.