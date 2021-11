La penúltima posición del Levante reclama una reacción de forma inmediata. El encuentro contra el Athletic Club de Bilbao, catalogado como trascendental, marcará el devenir del conjunto levantinista dependiendo de cuál sea su resultado final. Una victoria abrirá una ventana hacia la esperanza de la permanencia, pero una derrota podría sepultar a un equipo cuyos números son insostenibles. Sin embargo, la primera plantilla viene de cerrar filas en una concentración en El Saler en la que se ha trabajado absolutamente todo: desde lo deportivo hasta lo psicológico, con la finalidad de que el estado de ánimo no decaiga pese a la dificultad y envergadura del desafío que supone quedarse en la élite del fútbol español.

No en vano, el lastre principal del Levante se encuentra en las áreas. No solo es el que más dianas recibe de la categoría, sino que su producción destaca por su escasez, ya que sus delanteros apenas han perforado la meta rival en los trece encuentros ligueros. Morales, sin ser delantero centro, es quien lidera la tabla goleadora en Orriols en una lista donde hay tan solo siete productores. Roger, con dos, va por detrás del ‘11’ aunque esté inactivo bajo el mandato de Javi Pereira por la fascitis plantar que padece. No obstante, ni Dani Gómez ni Roberto Soldado, futbolista que llegó a Orriols tras rendir notablemente en Los Cármenes y que es duda para el duelo del viernes, han visto portería del cuadro rival.

Pese a ello, las estadísticas del Levante en cuanto a goles a favor no son precisamente de las más bajas de Primera División. El Getafe, con seis (tres de Enes Unal, dos de Sandro Ramírez y uno en propia), ocupa la cola de la clasificación, pero independientemente de las cifras, el cuadro granota echa de menos, sobre todo tras la lesión de Roger, contar en sus filas con un delantero en la punta de lanza que marque diferencias. Aspecto del que pueden presumir clubes que pugnan por los mismos intereses que en Orriols: no descender de categoría.

El Alavés, aunque solo haya marcado en ocho ocasiones, cinco de los mismos tuvieron la firma de su delantero Joselu Matos. El Celta, un tanto por encima de los granotas, escaló posiciones en la tabla de LaLiga Santander gracias a la aportación goleadora de Iago Aspas (cinco) y Santi Mina (cuatro). El Elche, rival directo del Levante por la permanencia, tiene uno menos en su cuenta particular, pero ocho de sus once goles son procedentes de sus delanteros: Lucas Boyé (cuatro), Benedetto (dos) y Lucas Pérez (dos). Asunto aparte tiene el Espanyol, cuyos siete de sus catorce goles son obra de un Raúl De Tomás que viene de estrenar convocatoria con la Selección Absoluta. Factores que ponen el foco en la delantera azulgrana para dar con la tecla, más allá de las operaciones que se puedan llevar a cabo en dicha posición durante el mercado de enero.