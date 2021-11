Mustafi formalizó su llegada al Ciutat de València pasado el límite del 31 de agosto bajo la condición de agente libre, pero sabiendo que la decisión que tomó fue la acertada. Superada la rotura muscular en el aductor que sufrió en el Pizjuán, el ‘13’ está centrado en dar el máximo para dejar al Levante en la élite del fútbol español.

¿Cómo está físicamente? ¿Estará disponible para el partido del viernes contra el Athletic Club de Bilbao?

Sí. Trabajamos mucho durante las últimas semanas. Quería estar listo antes, aunque no pudo ser. Fue doloroso, al igual que una desilusión. Pero ahora me encuentro bien y estoy entrenando otra vez. Espero estar jugando el viernes.

Partido trascendental contra el Athletic. Hay que ganar.

Para nosotros cada partido es importante. Después de trece encuentros sin hacerlo nos hace falta ganar. Todo lo que hace un futbolista cada día es prepararse para ganar. No lo pudimos hacer antes, pero en las últimas dos semanas utilizamos bien el parón para intentar dar un paso más, para llevar al equipo a un nivel un poco más alto porque hasta ahora no fue suficiente lo que hicimos. Creo que ahora estamos preparados. Un poco cansados, porque trabajamos mucho, pero pienso que le hacía falta al equipo. Así que espero que estemos listos para competir bien.

¿Cómo se dieron las negociaciones para fichar finalmente por el Levante?

En el último año, el mercado fue un poco complicado, pero para mí, lo más importante, después de mis meses en el Schalke 04, fue tomar una decisión bien meditada. Tenía tiempo, no tenía contrato y era agente libre. Me permitió tomar un tiempo para decidir porque no tenía que estar pendiente del cierre del mercado. Para mí fue importante irme a un sitio donde creo que puedo volver a jugar a mi nivel, al que sé que puedo jugar. Mucho antes de decidirme por el Levante estuve en contacto con el presidente. Hablé mucho con él, con David Navarro y mucha gente del club. Me sentí muy querido, algo que para mí es fundamental a la hora de tomar una decisión. Cuando sientes que el club te quiere mucho y sabe lo que le puedes dar al equipo me dio la sensación de que tenía que dar el paso.

Tras descender en el Schalke 04, tendrá ganas de demostrar y de quitarse la espina.

Sí, está claro, pero un Mustafi no tiene nada que ver con el otro. Cada club y cada temporada tienen sus momentos. Para el Schalke fue malo el no poder estar en Primera División. Es un gran club, por historia se lo merece. Ahora estoy aquí, pero sé que nos falta ganar partidos. No pude estar en muchos ya que llegué tarde y estuve lesionado ahora, pero lo que quiero es empezar a tener regularidad y encontrar el ritmo para poder dar mi máximo nivel para ayudar al equipo. Nos necesitamos todos.

Pese a ello, fue un central que costó cuarenta millones después de su traspaso al Arsenal. ¿Se juega con presión en esas circunstancias?

Para mí, esas cifran no valen mucho. No las hacemos nosotros, es el mercado el que dicta los números. Lo más importante, cuando cambias de club, es saber que tomas la decisión correcta y después darlo todo. Se pague lo que se pague, un club hace un esfuerzo por ficharte. Tu responsabilidad es ser el mejor en cada entrenamiento y en cada partido.

Sin embargo, su etapa en Inglaterra no acabó bien, al igual que su paso por el Schalke 04. A sus veintinueve años, ¿Cómo de importante es para usted rendir y estar a la altura en el Levante?

El pasado no lo puedes borrar, sea malo o sea bueno. Para un futbolista es importante siempre cerrar un capítulo y empezar otro. Solo así puedes funcionar y estar a tu nivel más alto. Por eso me tomé mucho tiempo a la hora de decidirme por un destino el pasado verano. Quería cerrar una etapa en el Schalke 04 que, sinceramente, me dolió mucho. Me fui hasta allí en enero cuando estaban últimos y sabía que iba a ser muy difícil conseguir la salvación, pero quise darlo todo para ayudarles a estar en Primera. Pero, cuando todo acabó, quise limpiar la cabeza antes de tomar una decisión. Sin embargo, lo único de lo que soy consciente es que no me queda mucho de fútbol. Una carrera futbolística no es larga, pero con mis 29 años la quiero terminar bien. Para mí es muy importante no solo por lo que sucedió en el pasado, sino porque sé que no me quedan veinte años de fútbol. En lo que me queda quiero ser el mejor, y que la gente, al final de mi trayectoria, tenga un buen recuerdo de mí.

Habla de capítulos, pero, sin duda, uno de sus mejores será cuando ganó el Mundial con 22 años. ¿Cómo lo recuerda?

Es algo que tengo en cuenta. Cada momento tiene su historia. Es curioso, pero antes de ese Mundial nunca fui llamado por la Selección de Alemania, y me convocaron el día de antes de marcharnos a Brasil porque Marco Reus se lesionó. Así fue como empecé a jugar con ellos. Como profesional quizás con veintidós no, pero con veintinueve sé que son momentos que hay que valorar. Es muy importante vivir el momento porque, a veces, suceden cosas y nos preocupamos en pensar por qué pasan, ya sea bueno o malo. Con veintidós estaba contento por cómo iba mi carrera, pero ahora puedo decir que soy feliz por todo lo que he vivido. Una trayectoria en el fútbol es muy corta y hay que vivirla y disfrutarla al cien por cien. Al final, cuando acaba el Mundial de 2014 ya no puedes bajar porque eres campeón del mundo y tu nivel está arriba. Todo lo que pasa te da algo bueno pero también algo malo (ríe). Pero con los años intentas equilibrar y controlar todo.

Tiene una trayectoria notable. Una de sus mejores etapas fue en el Valencia, el otro equipo de la ciudad. ¿Cómo vive la situación en la que está en la actualidad?

Es difícil para mí decir algo. Estando fuera no puedes juzgar lo que está pasando, porque desde fuera hay una imagen y desde dentro otra. Creo que el Valencia es un gran club, con una gran historia y con grandes jugadores. Pienso que ellos quieren estar más arriba en la clasificación. No sé si están contentos o no. Lo sabe ellos, no sé si están llegando al reto que se han puesto. Pero un club como el Valencia quiere estar mucho más arriba.

¿Qué espera de su nueva aventura en el Levante?

Con veintinueve años no soy tan viejo, hay otros que tienen más años (ríe). Pero, hasta que sienta que esté bien y que puedo ayudar a un equipo, voy a intentar seguir jugando. También si el cuerpo me lo permite. Hasta que quiera continuaré. Mira Buffon, por ejemplo. Estoy bien y tengo hambre de dar más. Espero estar mucho tiempo aquí, al igual que, por qué no, ganar un título.

¿Se ve con 43 años jugando a fútbol? ¿Cómo Buffon?

Bueno… Al final es lo que me gusta y lo que llevo haciendo toda la vida. Si puedo jugar hasta los cincuenta o hasta los sesenta lo intentaré (ríe).