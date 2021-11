El Ciutat de València no puede seguir esperando más tiempo para ver una reacción del Levante UD. El primer tercio de la temporada ya está superado y el equipo, ni siquiera con el cambio de entrenador, ha sido capaz de reaccionar. La última derrota en Mendizorroza supuso un auténtico mazazo para una plantilla que sigue desconcertando a su afición. Los atisbos de mejoría vislumbrados en el Pizjuán y ante el Atlético de Madrid quedaron en agua de borrajas después de la sonrojande derrota en casa ante el Granada. Así pues, la concatenación de ‘fracasos’ ganotas ha llevado al Levante a compartir la última plaza de LaLiga y, por supuesto, a estar obligado a vencer esta noche a las 21:00 al Athletic Club.

A pesar de la mala dinámica, acompañada muchas veces de una inevitable sensación de incapacidad de un equipo cada vez más impotente, el mensaje de optimismo y confianza no se ha perdido dentro del Levante UD. Eso sí, de ahora en adelante los partidos del cuadro granota ya han perdido el cartel de ‘final’ para adoptar el cartel de ‘finalísima’, puesto que, después de trece jornadas sin ganar, el fin de la primera vuelta de LaLiga se acerca y el tren de la permanencia en la Primera División del fútbol español no puede esperar eternamente.

En contra de lo que venía sucediendo en los últimos partidos del conjunto de Javi Pereira, el Levante se conjura para este partido con relativas buenas noticas en el apartado de lesionados. Roberto Soldado y Jorge de Frutos han aprovechado este parón de dos semanas debido a los compromisos internacionales para superar los problemas físicos con los que concluyeron la última semana de competición.

Por su parte, Roger Martí también ha entrado en la convocatoria para recibir a los ‘leones’, lo que indica que ha dejado atrás la fascitis plantar que le obligó a ausentarse durante los últimos cinco partidos del Levante UD. A pesar de haber enterrado sus respectivas lesiones, su presencia en el once titular ante el Athletic Club de Bilbao no está ni mucho menos asegurada, puesto que es probable que no hayan alcanzado aún el nivel físico óptimo. Tantas dudas en torno a la disponibilidad de los jugadores obliga a Javi Pereira a valorar diferentes opciones para configurar la alineación de inicio. Malsa, Campaña y Bardhi parecen haberse ganado definitivamente la confianza del míster para poblar la sala de máquinas del club de Orriols. Sin embargo, la posible ausencia de De Frutos en el once titular podría obligar al míster a introducir un centrocampista más, que bien podría ser Radoja.

En cuanto a la línea defensiva, Carlos Clerc regresará al once tras superar los dolores en el obturador que le venían acompañando últimamente y que precipitaron la titularidad de Enric Franquesa en los últimos tres partidos de liga. La pareja de centrales sigue dando dolores de cabeza al cuerpo técnico. Sin estar descartada una línea de tres atrás, todo apunta a que Javi Pereira alineará a dos centrales debido a las bajas de Róber Pier y Postigo. El portugués Vezo es fijo y a su lado estarán o bien Mustafi, recuperado hace poco de su lesión muscular, o bien Óscar Duarte, que aterrizó recientemente en València tras jugar con su selección. El poco ritmo competitivo de Roger y la reciente recuperación de Soldado invitan a pensar que Dani Gómez acompañará al comandante Morales en la punta de lanza.

La misma piedra en el camino

Más allá de resultados, las sensaciones duranta los partidos no están siendo mejores. Aún así, el Levante se niega a tropezar por decimocuarta vez con la misma piedra ante un Athletic Club que, lejos de la desastrosa racha de los granotas, tampoco atraviesa por su mejor momento después de no haber sumado victorias en los tres últimos partidos, incluso perdiendo en la última jornada en San Mamés ante el Cádiz. Así pues, el Levante tratará de lograr de una vez por todas la primera victoria del curso en liga y subirse definitivamente al tren de la permanencia antes de que concluya la primera vuelta.

Levante-Athletic, alineaciones probables