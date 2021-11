¡Inesperado giro en la reunión de urgencia en las oficinas del Levante UD! David Navarro, Manu Fajardo y Manolo Salvador han sido convocados de nuevo al Consejo para dar su versión sobre la dramática situación del Levante UD.

Cabe recordar que el Consejo fue convocado a las 16.30 horas en el Ciutat y que David Navarro y Manu Fajardo habían abandonado el estadio a las 19.30 horas. Estaban allí reunidos, pero no en el Consejo.

Una hora más tarde los han llamado de vuelta. Manolo Salvador no estaba y fue el primero en llegar. "Nos han llamado para que demos nuestra opinión".

Posteriormente comparecieron Manu Fajardo, quien entró a las oficinas del club sin ofrecer declaraciones, y David Navarro.

David Navarro y Manu Fajardo abandonaron previamente el estadio

A su salida del estadio, David Navarro no dio demasiadas pistas sobre las decisiones tomadas en las primeras horas del Consejo.

”Cuando no se gana... Con trabajo todo sale", afirmó el miembro de la dirección deportiva granota. Sobre Pereira reconoció que "no hay nada" y trató de restarle importancia a las reuniones. "No he hablado con nadie".

Situación crítica tras la derrota en el Villamarín

La derrota frente al Betis dejó al club en una situación de auténtico peligro, último y con menos margen para pelear por el objetivo de la permanencia. Motivo por el que la convocatoria se precipitó ante el alarmante contexto en el que se encuentra la entidad levantinista. De momento la reunión sigue en marcha.