Fue de más a menos. El Levante UD de Alessio Lisci no pudo pasar del empate (0-0) contra el CA Osasuna y encadena 24 partidos consecutivos (entre el pasado curso y este) sin ganar en LaLiga.

Carlos Clerc, titular en el lateral zurdo, valoró el encuentro a su fin. "Nos sabe a muy poco. Todo el partido hemos empezado intentando hacer ocasiones. Hemos tenido varias ocasiones para adelantarnos. El palo nos hubiera dado una ventaja brutal. Luego ellos han ajustado, han estado mejor atrás. El equipo ha hecho un equipo tremendo pero insuficiente. La pelota no quiere entrar pero no vamos a dejar de intentarlo", explicó el ex del cuadro rojillo valorando el partido.

Sobre la situación del equipo, Clerc defendió a sus compañeros. "El equipo es admirable ver cómo está. Ver las ganas que se le pone. Una victoria nos hubiera hecho plasmar las sensaciones", dijo.

Por último, sobre Alessio Lisci y la posibilidad de que el entrenador interino se quede fue claro. "Hemos ido a muerte a lo que él dice. Nos transmite la familiaridad tan singular de un club como el Levante. Se ha visto un Levante reconocible intentando jugar por dentro. Hemos querido ser verticales. Si seguimos por ahí nos saldrán bien las cosas", zanjó.