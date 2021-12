José Luis Morales y José Campaña se encuentran en el foco de la crítica desde el empate contra Osasuna. Ambos futbolistas, tras no reflejar su mejor versión en el último choque, y mostrar rendimientos por debajo de sus posibilidades en partidos anteriores, son fruto del descontento entre la afición levantinista al ser de los que más talento tienen de la plantilla y no estar a la altura de la circunstancia en algunos momentos de la temporada, con el equipo hundido en la última posición de la tabla.

Sin embargo, Alessio Lisci rompió una lanza por los dos. En vez de extraer errores se dedicó a ensalzar sus figuras poniendo como referencia el choque de la semana pasada. Además, se encargó de dar datos sobre lo que hicieron tanto uno como otro en la que fue su primera puesta en escena como entrenador del Levante, y destacó que tienen que ganar en confianza. Según su criterio, son dos piezas importantes y sus precedentes dan a entender un cambio en la dinámica de ambos futbolistas de cara al futuro.

“He oído hablar de que no están bien y son los que mejores números tuvieron en Osasuna en cuanto a kilómetros. Están dando lo máximo. No hay que confundir el acierto con las ganas. Morales y Campaña no están en su mejor momento, pero para recuperarlo deben jugar. No quiere decir siempre que jueguen, pero hay que darles confianza. La mejor versión de Campaña y Morales han sido claves en la salvación del equipo en años anteriores”, explicó el entrenador italiano.