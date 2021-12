Alessio Lisci tiene claro que su próximo reto es el de pasar de ronda frente al Alcoyano. Después de caer contra el Espanyol pese a ponerse por delante en el marcador en dos ocasiones, el objetivo es el de seguir haciendo camino en Copa del Rey para que el equipo gane en confianza y en minutos. “Tenemos una plantilla larga, cuanto más lejos lleguemos en Copa, mejor”, comentó el entrenador italiano en la rueda de prensa previa al encuentro, dando reconocimiento a un Alcoyano que, tras eliminar al Madrid en la edición del año pasado, quiere seguir escalando en el torneo del KO. "Los que hemos pasado por 2ªB tenemos muy claro lo que es jugar ahí. Son intensos, con jugadores grandes, juegan directo... tienen un entrenador con mucho tiempo. Su trayectoria el año pasado en Copa demuestra que hay que hacer las cosas ahí muy bien", comentó.

Sin embargo, disputar la Copa no es un problema para el Levante pese a que su situación en LaLiga sea difícil de gestionar: últimos en la tabla y sin victorias esta temporada. Es una competición donde el equipo granota, según Alessio, se evade de lo que está viviendo en Primera División. Además, cree que a su equipo le vendrá bien para resetear. "Creo que jugar en Copa es una ventaja. No está la presión de LaLiga y podemos jugar de otra forma. Haremos cambios porque es importante que todos tengan minutos. Tenemos que convivir con ello y saber cómo orientarlo para que sume y no reste. No tenemos que proyectarnos en el pasado ni en el futuro, hay que vivir el presente. La situación del filial incluso era más difícil que esta, ganamos a la cuarta jornada. Ganamos 1-2 y cambió la temporada por completo. Hace falta ganar un partido. De alguna forma hay que hacerlo y después se verá qué es este equipo”, reconoció Alessio.

Además, el entrenador del Levante tuvo tiempo para hablar de mercado, aunque no dio muchas pistas. Comentó alguna que otra conversación con Quico Catalán, pero sin ir más allá. Pese a ello, el club ya estudia opciones para darle un impulso a la plantilla. No obstante, pese a que el equipo esté tocado después de caer en Barcelona, quiere recuperar la autoestima. “Al equipo le ha hecho bien este partido porque se ha vuelto a reencontrar. A partir de ahí están muy tocados, es normal. Hoy ya estaban bien, han entrenado muy bien. Hay que sentir las emociones malas cuando no se gana. Pero al día hay que levantar la cabeza y entrenar como nunca. El equipo lo está haciendo. Irte de un partido de vacío hace mucho daño, pero estamos ya mentalizados en el Alcoyano y después el derbi. De mercado hemos hablado un poco por encima, pero mi obligación es que los jugadores mejoren a nivel individual. Hay cosas a mejorar, pero seguiremos trabajando lo mejor posible con los que tenemos”, desgranó Alessio.