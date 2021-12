La Copa del Rey, después de lo visto en la primera ronda, no es un conflicto para el Levante a pesar de la mala situación en la que está sumergido en LaLiga Santander. Es el escenario que le permite evadirse del día a día, del drama competitivo que sufre en la élite del fútbol español y el momento que le permite no solo desconectar, sino también probar cosas nuevas, utilizar futbolistas con poco protagonismo y analizar situaciones que le puedan beneficiar para lo que de verdad importar: salvar la categoría. Sin embargo, Alessio Lisci, quien saborea todavía el sueño de haber dado el salto a un banquillo de Primera División, se resiste, al igual que en liga, a tirar la toalla.

El Levante se desplazará al Collao con una larga lista de tareas, con la intención de que la mente se despeje tras el varapalo que supuso caer frente al Espanyol y estirar la losa de veinticinco partidos sin ganar en el campeonato doméstico y, cómo no, conseguir un triunfo que, aprovechando el lema de su rival, le levante la moral. No obstante, el nivel sube varios peldaños tras superar el trámite del Huracán Melilla sin complicaciones y goleando, a medio gas, por ocho goles a cero.

Pese a que no se trate de un adversario de Regional, el plan no varía. La prioridad pasa por dar minutos a los que menos protagonismo arrastran en LaLiga Santander, con la finalidad de dar argumentos para gozar de regularidad e importancia en el primer equipo. De hecho, Alessio Lisci, en el primer asalto del torneo del KO, presenció buenas actuaciones de los menos habituales, en las que resaltaron las de Álex Blesa y Dani Gómez. El centrocampista, con un hat-trick en noventa minutos y una notable participación, pidió a gritos más presencia con los ‘mayores’. El ‘21’, por su parte, salió en la segunda mitad, cuajó grandes minutos y marcó dos dianas que reflejaron que, pese a la inactividad, tiene el olfato goleador intacto. Su doblete también fue un mensaje directo, al no estar contando con oportunidades para pugnar por un puesto de titular o, en su defecto, con más protagonismo en la élite del fútbol español.

Independientemente de nombres de la plantilla, el Levante visitará un campo mítico de la Comunitat Valenciana con novedades en una convocatoria que todavía está por salir porque hay futbolistas cargados, pero que Alessio ya deslizó en la rueda de prensa previa al choque. Sin Mustafi, baja que el italiano consideró «muy importante» porque «sabemos el nivel que tiene», el entrenador levantinista podrá contar con un Miramón que reservó en el duelo contra el Espanyol, aunque se quedará, otra vez, sin Postigo, al que aún le queda para recuperarse al cien por cien.

El Levante, no obstante, tendrá que superar a un rival complicado. «El peor rival que nos podía tocar», dijo Alessio. Un Alcoyano que buscará reponerse de dos derrotas en 1ºRFEF que le han mandado de la cuarta a la décima plaza. No en vano, bajo el sello de Vicente Parras, buscarán brindarle alegrías a su afición después del hito que lograron la temporada pasada, donde, tras superar al Huesca, tumbaron al Madrid en la prórroga de la eliminatoria de treintaidosavos.