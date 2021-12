De mal en peor. El Levante UD tampoco mejora con Alessio Lisci. Están mentalmente hundidos y hasta el Alcoyano de Primera RFEF pudo imponerse a los granotas en un encuentro que se resolvió en los penaltis pese a que el Levante jugaba con uno más desde el 84.

El preparador se sintió decepcionado con la imagen que transmitió su equipo sobre el verde y pidió perdón a la afición por el mal trago que está pasando este curso. Estas fueron sus declaraciones tras el encuentro:

Su mensaje al descanso

Se queda en el vestuario. Ha estado entretenido. Estamos en momentos importantes de la temporada y este palo nos ha demostrado que había un equipo que quería ganar y otra (el Levante) que salió a verlas venir. El Alcoyano nos ha enseñado qué significa salir a ganar y pelear. Hemos tocado fondo y los jugadores lo saben. Es una cuestión de actitud, no de táctica. Hoy no es día de analizar el fútbol. No tiene sentido. Hoy es día para pedir perdón a la afición.

Nuevas disculpas a la afición

Les damos las gracias una vez más. Son espectaculares y no les estamos devolviendo nada. Damos las gracias y pedimos disculpas por la derrota y la imagen. Estamos todos en el mismo barco y la culpa, en un porcentaje altísimo, es mía.

Decepcionante derrota

No hay dudas. Lo de hoy cambiará mucho la mentalidad del equipo. Lo tengo clarísimo.

¿Mejor caer en Copa y centrarse en LaLiga?

Ahorramos esfuerzos, pero nuestra intención era ganar y hemos fracasado. Lo asumimos y esto no debería de volver a pasar.

El balón parado castiga al equipo

Hemos marcado 6 goles y encajado 7, cuatro a balón parado. Toca ajustar cosas y aprovechar cualquier segundo para trabajar en eso. Tenemos que buscar la solución para estos problemas defensivos.