El Consejo de administración del Levante UD volvió a reunirse este jueves en el Ciutat. En un momento evidente de crisis, las reuniones de los directivos, unas más formales que otras, se han hecho habituales en las últimas semanas, sobre todo a raíz de la doble destitución de Javi Pereira y el área deportiva. En esta oportunidad, sin embargo, dos días después del bochorno de la eliminación en Copa, el orden del día pasaba por la preparación de la Junta de accionistas del día 22, aunque la situación deportiva inevitablemente lo salpica todo.

En la cita también estuvo presente, como viene siendo habitual, el presidente de la Fundación, Vicente Furió. Este viernes el Patronato se reúne para decidir el sentido del voto el próximo 22 de diciembre. La máxima accionista del club, respaldo inquebrantable para Quico y el Consejo, nunca se había visto en una tesitura tan comprometida como esta. Y es que a la crisis deportiva, fuera de la Copa y con la peor racha histórica sin victorias en LaLiga, se suman las dificultades económicas: 23,2 millones de déficit, 6,7 de errores contables y un valor contable que se desploma desde los 334 euros por acción de hace un año a los 94,85 de ahora. Como el resto de clubes partidarios de LaLiga Impulso, eso sí, el Levante se ha asegurado los 70 millones del fondo de inversión CVC.

Director deportivo

La ausencia de una dirección deportiva desde el despido de David Navarro, Manolo Salvador y Manu Fajardo ha obligado al club a asumir sus competencias, uno de los temas encima de la mesa por la incertidumbre que añade al proyecto. En el partido contra Osasuna, el ex del Eibar Fran Garagarza estuvo invitado en el estadio, aunque desde el club no se han reconocido contactos con él ni con Mendilibar más allá de la ronda que mantuvo Quico con candidatos tanto a la dirección deportiva como al banquillo. Alessio Lisci, con la disconformidad de varios directivos, fue confirmado como entrenador del primer equipo tras sus dos primeros partidos como interino, aunque sin el matiz de que vaya a ser hasta final de temporada. El presidente, que bajó al vestuario en El Collao y abroncó a los jugadores, aseguró en pleno calentón que no iba a haber más cambios en el banquillo. La duda está ahora en si ocurrirá lo mismo con la dirección deportiva en la que Sancho y Mora están al frente de manera temporal.