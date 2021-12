Marc Pubill nunca olvidará su debut en Primera División. El lateral se estrenó en la élite del fútbol español en un partido que se torció, pero no dejó de ser un momento inolvidable. "Parecía que iba a ser muy bonito", reconoció el joven futbolista en los canales del club a pesar de la emoción que sintió.

Se marchó resignado, pero la primera vez nunca pasa desapercibida. "Me voy a acordar siempre de este momento. Fue un día que parecía que iba a ser muy bonito, pero soy un chico que no le gusta nada perder y si el equipo pierde, no me puedo ir contento a casa", comentó.

Además, el lateral reconoció que cuando le comentó Alessio Lisci que iba a ser titular en el Derbi no pudo contener los nervios. Sin embargo, respaldado por una familia que presenció en directo su estreno en el Ciutat de València, dijo que fue ganando en confianza con el paso de los minutos. "Estaba muy nervioso, pero me notaba preparado y poco a poco me he ido soltando y creo que estuve bien", dijo.