José Luis Mendilibar ha reconocido que fue tanteado por el Levante UD para tomar las riendas del banquillo granota tras el cese de Javi Pereira, el segundo entrenador destituido del curso en Buñol después de Paco López.

"Una oferta del Levante? Hubo algo pero no cuajó. No llegamos a hablar ni de condiciones. Después de cómo salí de ahí, cesado la jornada 8, no lo vi claro", explicó en El Larguero.

Por aquel entonces el equipo granota rastreó el mercado en busca de opciones. Finalmente se decidió apostar por Alessio Lisci, interino y técnico procedente del filial, quien ahora es el entrenador granota.