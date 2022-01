El Levante inicia la segunda vuelta de LaLiga Santander con la obligación de empezar con buen pie para aferrarse a la permanencia en Primera División. Lo hace en un momento tenso tanto deportivo como económico, donde existe la necesidad de vender para ajustar cuentas y de incorporar futbolistas que ayuden a pelear por el objetivo.

Sin embargo, Alessio Lisci no le cierra la puerta a ningún miembro de su plantilla. Cuestionado por un interés del Granada en Radoja según ‘El Ideal’, el técnico italiano comentó que es una pieza importante que, además, salió de la partida ante el Villarreal, pero que ninguno es indiscutible. Pese a ello, reconoció que, mientras estén en el equipo, serán “importantes”.

“La plantilla depende de las ofertas que lleguen y si al club le interesa. Entre comillas, todos están en el mercado por la situación del club. Hay posiciones donde hay más o menos jugadores, pero los que están, serán importantes”, dijo un Alessio Lisci que, tras la dolorosa derrota contra el Villarreal, comentó que ningún futbolista queda señalado. El once que salga mañana en el Ciutat de València dependerá del rival y de las necesidades del partido.

“No creo en las cosas drásticas. El partido del otro día está marcado por la cantidad de goles pero tengo que ir más allá. Hay que analizar muchas cosas. La alineación en este momento por las bajas es importante. Los que no jueguen mañana no son señalados, porque lo perdemos todos. No tiene que pasar. Si no juegan mañana será por muchos motivos”.