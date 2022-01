Alessio Lisci no quiere hablar de finales en enero. Sin embargo, el Levante afronta a partir de las 14:00 de este sábado una batalla clave para aferrarse a la Primera División. Visita Orriols el equipo que le precede en la tabla: un Cádiz que no gana en LaLiga desde principios de noviembre y que ha cambiado de entrenador. Un viejo conocido en Orriols como Sergio González es el nuevo técnico del cuadro andaluz y no se estrenó con victoria porque un gol del Espanyol en el minuto 96 lo evitó. Un desenlace muy similar al que sufrieron los granotas en el Nuevo Mirandilla: el ‘Pacha’ Espino empató aquel encuentro de la primera jornada en el 97’ y dio inicio a la racha que llevó al equipo azulgrana al fondo de la clasificación.

Esa concatenación de partidos sin ganar duró toda la primera vuelta, pero finalizó en el último choque contra el Mallorca y el optimismo ha regresado a Orriols. Sin embargo, los granotas siguen a nueve puntos de la salvación y contra el penúltimo no vale nada que no sea el segundo triunfo. La afición es muy consciente de la importancia de esta cita y ha convocado un recibimiento al autobús del equipo. Alessio recupera para el encuentro a Vezo, que regresó ayer a los entrenamientos tras estar ausente durante una semana. También volvieron días atrás De Frutos y Clerc. El técnico pierde, eso sí, a Duarte por lesión y a Campaña por sanción. Ambos se unen a Mustafi, baja de más larga duración. Y nunca se puede descartar que a última hora el coronavirus haga estragos con algún positivo. Teniendo solo a tres centrales, es difícil que el técnico italiano repita la defensa de cinco que alineó contra el Mallorca. Además, ese once estaba marcado por los positivos. Bajo los palos, Aitor llega con confianza tras la portería a cero y el penalti parado. En el centro del campo, la ausencia de Campaña condiciona al transalpino. Roger y Soldado salieron reforzados del último encuentro, pero con el regreso de los jugadores que faltaban no hay sitio para todos arriba. El Cádiz sí ficha Paralelamente a la alegría que ha supuesto ganar al Mallorca, la semana ha estado marcada por la falta de fichajes. Más aún cuando el rival de hoy llega con tres caras nuevas: dos medios a los que Sergio conoce bien como Fede San Emeterio y Rubén Alcaraz y el extremo Oussama Idrissi. El Cádiz viajó sin un exgranota como José Mari por lesión, al que se unieron como bajas de última hora Perea y Osmajic. Akapo, por su parte, está en la Copa África. El hecho de que el equipo gaditano venga de jugar el miércoles también ayuda a los granotas. El conjunto andaluz acostumbra a tener poca posesión, pero se siente cómodo sin balón. Negredo viene de marcar y será uno de los hombres a vigilar, mientras que en defensa destaca un granota de corazón como Fali. Sin embargo, es un duelo directo y el del Cabanyal será un enemigo más. Solo vale ganar para seguir soñando con la salvación.