El Levante no levanta cabeza. Nueva derrota después de haber logrado ganar al Mallorca y sensación de que es prácticamente imposible mantener la categoría. Así lo ha mostrado de hecho uno de los capitanes del Levante, Sergio Postigo. "Es difícil convencer a la gente de que no se ha acabado. Nos llevan sufriendo todo el año. El equipo lo ha intentado. Mucho trabajo y poco acierto", señaló en el 'flash' tras el encuentro. Eso sí, Postigo también tiró de tópico y eso de 'mientras hay vida, hay esperanza. "No se ha acabado porque las matemáticas así lo dicen. Obviamente es una situación muy difícil y complicada. Teníamos dos finales. Ganamos al Mallorca y en esta ocasión no lo hemos hecho", señaló.

Estocada de Segunda y estallido en el Ciutat: "Quico vete ya" (0-2) Por último, Postigo dio con algunas de las claves del porqué el equipo se encuentra en esta situación. "Hemos mostrado fragilidad en ataque y en defensa. Hemos sido dueños del partido en todo momento, las ocasiones han sido nuestras. Pero es la dinámica que arrastramos todo el año", aseguró el central granota.