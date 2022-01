La final contra el Cádiz no podía tener otro desenlace que no fuera la victoria y la derrota fue un mazazo enorme. Por el fondo y por la forma. El equipo perdió ante el Cádiz, penúltimo, y vio como ese 'amago' de reacción tras ganar al Mallorca se esfumaba. La grada, con el 0-2 en el marcador, demostró su enfado por la situación y gran parte del público empezó a corear la misma frase: "Quico vete ya". A pesar de eso, el presidente no pudo escucharlo en directo ya que estaba en casa confinado por Covid.

Desde casa, Quico Catalán sí vio por la tele como la situación del equipo no cambia, las derrotas no cesan y el Levante es incapaz de sumar de tres en tres de forma consecutiva. Su familia sin embargo estaba presente en el Ciutat de València en el momento en el que el público apuntaba directamente al palco. El 0-2 era el momento de explosión después de aguantar incluso con el 0-1 y esperar en el recibimiento para mostrar su máximo apoyo a los jugadores. No sirvió y el presidente, desde casa, escuchó el dictamen de la grada. Es la segunda vez que Quico tiene que estar confinado. Cabe recordar que ya estuvo en casa después de un contacto estrecho justamente la semana previa a la destitución de Javi Pereira y el área deportiva. En ese sentido, la grada ya ha dejado clara su opinión al respecto y el 'examen' al que aseguró que se someterá a final de curso el presidente parece claro. "Tomé una decisión: no voy a tirar la toalla pero me someteré a un examen del levantinismo pase lo que pase durante la temporada", sentenció justo después del KO contra el Villarreal en La Cerámica.