El Levante UD tampoco carbura con Alessio Lisci y la derrota contra el Cádiz (0-2) es prácticamente definitiva. El equipo, con pie y medio en Segunda División, no dio continuidad al triunfo ante el Mallorca y queda en una situación muy delicada.

Sigue las declaraciones de Alessio Lisci, entrenador granota, tras el encuentro:

¿Por qué te han expulsado? ¿El resultado altera los planos de mercado?

No lo sé, el árbitro me ha dicho que ha habido una pelea con los dos equipos, pero no he hecho nada. Reanuda el juego y estaba en el banquillo. No me he enterado. No sé si puede alterar el mercado, a algún jugador le puede costar venir. Pero a partir de mañana hay que trabajar más que nunca.

¿Se acaba el tiempo?

Sí, al igual que el partido anterior. Lo tenemos que asumir. Hemos merecido muchísimo más, pero hace daño. Hay que rehacerse rápido.

¿Qué ha pasado con Alejo?

Ha hecho un gesto a la grada y creo que sobraba. La afición del Levante es muy respetuosa.

¿Qué le falta?

Materializar las muchas ocasiones que generamos. Muy poco más se puede hacer. Hay que materializar pero no hay que echarle las culpas a los delanteros. La culpa es de todos.

¿Cómo se convence a la afición?

Hay que analizar el resultado en frío, todos estamos cabreados, pero hay que ver lo que ha pasado. La afición tiene que seguir viendo que lo vamos a dar todo hasta el final. En el descuento hemos tenido ocasiones. ¿Cuesta? Sí. Hoy jodidos, pero mañana hay que levantar la cabeza.