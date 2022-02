Alessio Lisci hizo balance de un mercado de fichajes intenso y lleno de trabajo, en el que reconoció que las opciones fueron cayendo según la situación del equipo. El entrenador dijo que en el formato de ventas y salidas no estuvo inmerso. Tampoco en las que estuvieron a punto de producirse sobre la bocina y contra todo pronóstico. Respuesta que cedió al presidente Quico Catalán.

“A las seis de la tarde aceptó el jugador (Manu Vallejo), y a las ocho se nos escapó. Al presidente es a quien le tenéis que preguntar sobre las ofertas por jugadores importantes al cierre de mercado. En ventas no me meto porque si no... demasiadas cosas”, comentó Alessio sobre cómo transcurrió el último día de un mercado difícil por cuál es la clasificación del equipo: último a nueve puntos de la salvación.

“Se han caído jugadores. Manu Vallejo, a las seis de la tarde, lo teníamos firmado y a las ocho no. La clasificación es la que es y convencer a los jugadores no es fácil. Por eso hay que destacar a Cáceres. Cuando le llamé el día anterior de la firma tenía dos ofertas de un rival directo nuestro y de un equipo muy bueno del extranjero. Viene con ganas, se lo cree y lo quiere intentar. Es lo que queremos nosotros”.