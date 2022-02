Es realmente complicado que llegados a este punto el Levante UD salve esta situación. Caer en Getafe pudo ser casi decisivo. La dura derrota (3-0) ante el equipo de Sánchez Flores hundió todavía más al equipo de Alessio Lisci.

Tras concluir el encuentro Sergio Postigo, capitán granota sobre el verde en el partido de este viernes, dio la cara y reconoció que la situación es límite y que ya es muy complicado salvarla.

Sensaciones tras la derrota

"Es lo que ve todo el mundo. No damos el mínimo que hay que dar en la categoría. No viene del partido del Cádiz. Es una continuación del final de la temporada pasada. El año pasado fue muy bonito y se acabó muy mal. No damos el mínimo que la primera división exige"

¿Cómo se lleva esta situación?

"Se lleva muy mal esta situación. Es una carga demasiado grande que mentalmente no está pesando mucho. Hemos demostrado que no somos un equipo tan malo como lo estamos demostrando. Es la pura realidad. No estamos competiendo ni estamos ganando esa suerte que a veces se tiene. Estamos muy afectados por la gente del club, por los aficionados. No sabemos recompensarles de ninguna manera"

¿Era una final el encuentro de hoy?

"Era una final hoy. Era lo previsto. De tener alguna posibilidad pasaba por ganar aquí. Era una final y no la hemos afrontado como tal. Afrontar un gol tan temprano te mata"

El Getafe, un ejemplo

"El Getafe era el ejemplo. Cuando estábamos todos tan abajo hace jornadas todos buscábamos salir. El Getafe es el ejemplo y jugando así tirarán arriba. Una vez más, no por ser el Getafe, se lo hemos puesto demasiado fácil"