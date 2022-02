Enis Bardhi ha sido condenado a cuatro meses de prisión y una multa de 1.920 euros. El motivo no es otro que conducir por València con un carnet falsificado. En cualquier caso, el juez ha suspendido la ejecución de dicha pena durante dos años, por lo que el centrocampista macedonio no tendrá que ingresar en prisión siempre que no vuelva a delinquir por lo menos durante dicho periodo.

Según consta en la sentencia, Bardhi fue interceptado por agentes de la Policía Local a las 12:30 horas del 5 de abril de 2021 en la avenida Hermanos Machado, muy cerca del estadio Ciutat de València en el que disputa sus partidos como local. Los agentes comprobaron que el centrocampista conducía sin haber obtenido nunca el permiso de conducir, una situación de la que era "plenamente consciente el acusado", subraya el juez de Instrucción 19 de Valencia. Por si fuera poco y ante la solicitud agentes para que exhibiese su permiso, el centrocampista del Levante UD les mostró uno elaborado en Macedonia con su nombre, que era "completamente falso". La Fiscalía solicitaba mayor castigo El fiscal solicitaba para Bardhi una pena de seis meses de prisión y 12 meses de multa, si bien finalmente la sanción ha quedado en cuatro meses de prisión y ocho de multa, a razón de ocho euros diarios. El futbolista admitió los hechos en la vista oral, con lo que su condena, que ya es firme, se ha visto reducida respecto a las pretensiones iniciales de la Fiscalía y el juez ha accedido a suspender la pena privativa de libertad durante dos años. Bardhi realizó un comunicado dando explicaciones Mientras la Policía realizaba las investigaciones sobre la presunta falsificación, el futbolista del Levante mantenía que el carnet que mostró a los agentes "está validado por las instituciones correspondientes" de su país. También aseveró en una red social que había entregado esa mañana a la Policía Local "el certificado expedido por el Ministerio de Interior de la República de Macedonia del Norte" que corrobora que su carnet de conducir está validado por su país. "Mi intención es que con esta documentación aportada hoy (6 de abril) quede aclarada la situación de confusión que se ha generado", señala el último punto del comunicado difundido por el futbolista macedonio.