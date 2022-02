El argentino Eduardo "Chacho" Coudet no escondió este viernes su sorpresa por la inminente salida del director deportivo Felipe Miñambres del Celta de Vigo, después de que recibiese una oferta del Levante para asumir el mismo cargo.

"Sí me ha sorprendido, pero el fútbol es dinámico y todo pasa de repente. Hoy estamos y mañana no estamos, es la situación que vivimos todos lo que estamos en este ambiente", comentó el técnico del Celta en la rueda de prensa previa al choque de LaLiga contra el Cádiz.

Miñambres, cuyo contrato con el Celta finaliza el próximo 30 de junio, aceptó la oferta del conjunto levantino después de conocer que la entidad gallega no contaba con él para su próximo proyecto deportivo.

"Aunque todavía no es oficial, desearle lo mejor en una nueva etapa que va a venir para él. Es un tipo al que le estoy muy agradecido. Contando mi historia con él me ha ido a buscar un año y medio antes de mi llegada aquí, invitándome a trabajar. Le tuve que decir que tenía otros compromisos y no podía aceptar la invitación", desveló Coudet.