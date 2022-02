Felipe Miñambres, ya está en València. Un par de horas más tarde de la oficialidad del acuerdo con el Celta, el nuevo director deportivo llegó a la estación de AVE Joaquín Sorolla y allí posó con la bufanda del Levante UD.

"Estoy muy ilusionado. Por eso he venido. Es un reto que es muy bonito, que es difícil, pero que lo vamos a pelear día a día. Lo más importante es el presente. El presente inmediato es el Betis. Intentaremos sacar lo mejor de cada futbolista", indicó.

"Tengo la idea de ganar al Betis y a partir de ahí seguir creciendo. En el fútbol nunca se sabe (salvación). Está complicado, pero yo estoy muy ilusionado. Tenemos jugadores, afición... A veces hay gestar heroicas y uno quiere estar en ellas. Esperemos participar entre todos", añadió sobre las primeras decisiones que tendrá que tomar al mando del equipo.

Sobre su función y sus en el equipo, Miñambres fue claro. "Yo en todos los equipos en los que he estado he ayudado, a los jugadores, a los técnicos. Tengo experiencia y buscaré que cada jugador de el nivel que puede dar porque tenemos muy buenos jugadores".

¿Qué ocurrirá con Alessio Lisci?

El míster, con contrato en vigor hasta junio, habló de Miñambres en la previa a la cita contra el Betis. "Es una figura que falta y meterla es un plus. Ya lo conozco. Su llegada viene bien porque es una parcela que no teníamos y en algún momento he tenido que ejercerla con otra gente. Además tiene un curriculum muy bueno", explicó.