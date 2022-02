Felipe Miñambres, después de llegar a València el sábado por la tarde y tener su primera toma de contacto con la plantilla en el hotel donde habitualmente se concentra, presenció ayer ante el Betis el estado en el que se encuentra el club al que acaba de aterrizar. Un conjunto defenestrado, sin alma, timorato y que pincela su destino hacia Segunda División en medio de un Ciutat de València donde el sentimiento de indiferencia, frustración y tristeza estuvo presente, al igual que la sensación de tener que cumplir con la penitencia en la que se ha convertido ir al estadio y seguir al equipo. El director deportivo, pese al comprometido escenario, recala en Orriols con la ilusión de estar a la altura de un proyecto que necesita, de manera urgente, una vuelta de tuerca. Sin embargo, el primer paso del astorgano será el de planificar según los contratos de los futbolistas que tiene el Levante a su disposición. Renovar, finalizar compromisos o vender para encontrar el equilibrio económico.

Tras dos meses y medio de naufragio mientras la figura de director deportivo estuvo desierta, el club le da las llaves de la planificación a Felipe Miñambres mientras tiene múltiples interrogantes por resolver. Hasta la llegada del ex del Celta, el club finiquitó las renovaciones de Marc Pubill, Pablo Cuñat y Aitor Fernández, pero el nacido en Astorga deberá hacer frente a patatas calientes. Nueve son los futbolistas que acaban su vínculo con el Levante una vez termine la actual campaña. Dani Cárdenas, Martín Cáceres, Óscar Duarte, Carlos Clerc, Miramón, Coke, Pepelu y Vukcevic tras la renovación unilateral de Bardhi hasta 2024. No obstante, entre los mencionados existen casos particulares, al igual que nombres a los que se les abrirá la puerta de salida el próximo 30 de junio. Cáceres, única incorporación invernal del Levante, solo ampliará su contrato automáticamente en caso de permanencia. Misma situación que un Carlos Clerc que ha arrastrado intereses de distintos equipos durante este curso, pero que solo está centrado en pelear por la salvación. No en vano, los focos apuntan a dos de las perlas de la cantera: Cárdenas y Pepelu. Sobre el guardameta, el club tiene encima de la mesa ejecutar los dos años opcionales que están estipulados en su actual contrato. El '8', por su parte, tiene una oferta de renovación desde noviembre para seguir. Su postura, no obstante, es la de esperar acontecimientos.

Además, Alessio Lisci es también uno de los puntos sobre los que Miñambres deberá tomar una decisión. Con contrato hasta final de temporada, el italiano ascendió al primer equipo de manera interina tras la destitución de Javi Pereira, pero el club decidió volcar su confianza en él para lograr la permanencia. A doce puntos de los puestos de salvación, el astorgano tendrá que decidir si cuenta con el transalpino para, salvo milagro inesperado, ascender nuevamente a la élite del fútbol español o prescinde de sus servicios.