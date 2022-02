El entrenador del Levante, Alessio Lisci, atendió a los medios de comunicación este martes en la previa del encuentro de los suyos frente al Atlético de Madrid. El italiano afirmó que lo mejor es no mirar la tabla de LaLiga: "Si no ganamos, mirar la clasificación no tiene ningún tipo de sentido. Podemos estar a un punto o a treinta, no cambia nada".

Para el asalto al Wanda Metropolitano, el transalpino pidió "personalidad" y "carácter" a los suyos. Además, aseguró que el recuerdo de la victoria del año pasado en el feudo rojiblanco puede hacer creer a sus pupilos: "Sabiendo que ya se ha ganado ahí, un jugador que ya lo ha vivido puede tener un cierto tipo de confianza". "A cualquiera le gusta jugar en un campo así y enfrentarse al Atlético de Madrid", insistió Alessio. Retornando a la idea de no dejar que la clasificación merme la moral de los granotas, el entrenador italiano recordó que a un partido pueden pasar muchas cosas: "Quizás en estos 90 minutos la clasificación pese menos". El futuro de Alessio Lisci en el Levante UD