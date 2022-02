La conquista en el Wanda Metropolitano y el empate en Balaídos, fraguado mediante un ejercicio de insistencia, firmeza y fe, sobre todo, tras no desistir en su intento de sumar tras la diana en contra de Cervi, le da al Levante el beneplácito de aumentar su porcentaje de esperanza en conseguir la permanencia. Meta que, actualmente, se encuentra a nueve unidades de diferencia, pero que en caso de triunfo ante el Elche (Ciutat de València, 21:00), adquiriría una nueva dimensión, con la ilusión como motor principal, y totalmente contraria a la que se vivió, dos semanas atrás, en Orriols. Tras la derrota contra el Betis, la afición levantinista asumió, muy a su pesar, que la Segunda División sería el futuro próximo de su equipo. Sin embargo, haber adquirido cuatro puntos de seis implica que no se entienda de imposibles. Cualidad, de serie, en el ADN levantinista.

El cuadro dirigido por Alessio Lisci es consciente de que cada punto que esté en juego contiene el incalculable valor de competir la temporada que viene en la élite del fútbol español, y aunque el tiempo que resta de competición obliga a minimizar el margen de error y a sumar la mayor cantidad posible, la autoestima de la plantilla presenta mejores condiciones que en tiempos anteriores. Ahora, el equipo se lo cree más que nunca no solo por los dos últimos resultados, sino por las sensaciones que transmite. Ante el vigente campeón controló los tiempos del duelo, y contra el Celta, dominó y le tuteó al cuadro de Eduardo Coudet, que acabó intimidado por los granotas. Muestra de que el Levante está vivo, enrabietado y con hambre de darle la vuelta a su situación, además, con novedades en sus filas.

Sin que nadie lo esperase, aunque Felipe Miñambres ya dejó el cebo en su rueda de prensa de presentación como director deportivo, el club de Orriols cerró, pocas horas después de la batalla en Balaídos, la incorporación de Marcelo Saracchi. Lateral izquierdo de 23 años y nacido en Uruguay que, después de rescindir contrato con el RB Leipzig el pasado mes de diciembre mientras se recuperaba de una rotura de ligamento cruzado, tiene ganas de resarcirse y quitarse la espina para demostrar de qué pasta está hecho, también, mediante su polivalencia, ya que, además, puede participar como interior o como carrilero.

Enfrente estará un adversario incómodo y difícil de superar. Como lo fueron el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo. No en vano, los números que registra, desde que arrancó el 2022, le respaldan. El Elche de Francisco es uno de los equipos del momento y sus últimos dos meses competitivos están a la altura de los conjuntos más en forma de LaLiga. De los últimos siete partidos, los franjiverdes han sumado catorce de veintiún puntos posibles, en un periodo en el que solo supieron cuál es el sabor amargo de la derrota en el Ramón Sánchez Pizjuán. No obstante, los pocos apuntan a Lucas Boyé. Pese a que Guido Carrillo y Ezequiel Ponce hayan hecho olvidar las salidas de Lucas Pérez y Darío Benedetto, el argentino es indiscutible en los planes del técnico almeriense y su ausencia fue sentida por la punta de lanza del Elche. El '9', quien hace aproximadamente dos semanas sufrió una lesión en el recto anterior, ha estado, según Francisco, al cien por cien con la plantilla, por lo que estará disponible en el derbi contra el Levante. Sin embargo, sus sensaciones determinarán si saldrá desde la partida o desde el banquillo.

Mientras, Alessio Lisci no podrá llamar a filas aún a los futbolistas que no se vistieron de corto en Vigo. Según el italiano, para la próxima jornada podrá volver a contar con Campaña, Postigo, Vezo, Mustafi y Radoja, mientras que Clerc, quien causó baja ante el Betis y contra el Atlético de Madrid, estará disponible para competir pese a que aún arrastre algún problema que otro en la rodilla. Juegue quien juegue, el Levante tiene la responsabilidad de estar a la altura de la situación, de seguir aumentando la esperanza en la salvación y de que la ilusión se avive en un Ciutat de València que no solo vuelve a creer, sino que no fallará.